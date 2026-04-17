La CNMC abre expedientes sancionadores por el apagón a las empresas eléctricas por "indicios de incumplimiento"

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha anunciado la apertura de expedientes sancionadores, sin mencionar nombres de empresas, en el marco de sus investigaciones por el apagón eléctrico de abril del año pasado.

El organismo regulador ha concluido que el incidente "tuvo un origen multifactorial, debido a una serie temporal de sucesos que desequilibraron progresivamente el sistema y culminaron con el cero eléctrico por sobretensión", según explica en un comunicado.

La comisión ha detectado "indicios de infracciones de la normativa sectorial, en periodos prolongados de tiempo, que deben ser investigados formalmente, aunque no constituyan por sí solos la causa del incidente".

En este contexto, la CNMC ha iniciado un proceso para investigar formalmente esos indicios e insiste en que los procedimientos no implican, por sí mismos, la atribución del origen o causa del apagón a las empresas afectadas, dado que el incidente respondió a un origen multifactorial.

Estos procedimientos tienen una duración máxima que varía entre los nueve y los dieciocho meses en función de la gravedad de la infracción. Los interesados podrán formular alegaciones y proponer la práctica de pruebas que estimen procedentes.

Indicios de infracciones de la normativa sectorial

A raíz del apagón, la CNMC inició varios expedientes para analizar lo ocurrido, según la normativa del sector eléctrico, y tras ellos ha detectado "indicios de infracciones de la normativa sectorial, en periodos prolongados de tiempo, que deben ser investigados formalmente, aunque no constituyan por sí solos la causa del incidente", según ha indicado este viernes en un comunicado.

En concreto, la CNMC ha detectado diversos indicios de incumplimiento, algunos mantenidos durante periodos prolongados de tiempo, que habrían afectado al funcionamiento del sistema eléctrico y podrían ser constitutivos de infracciones administrativas.

El apagón se debió a múltiples factores, pero no especifica cuáles

Ignacio Rodríguez Burgos, jefe de Economía de Onda Cero, ha analizado en Más de uno este comunicado de la CNMC y resalta varios puntos de interés. En primer lugar, que el apagón se debió a múltiples factores, pero no especifica cuáles.

En segundo lugar, destaca que se abre expediente sancionador a las empresas, a las que podrá imponer una multa, pero no especifica el nombre de dichas empresas.

Y tercero, y lo que le parece más importante, es que este expediente sancionador se abra un año después de que se produjera el apagón y 48 horas después de que finalice la comisión de investigación sobre el apagón en el Senado, donde se han establecido como responsables máximos a Red Eléctrica, al Gobierno y a la propia CNMC por haber estado pendiente de lo que ocurría en la red.