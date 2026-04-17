Un abogado desmonta en Onda Cero los mitos más típicos de la declaración de la Renta

La declaración de la renta es uno de esos trámites que hay que hacer todos los años, y por esa misma razón, todos los años salen al primer plano de la conversación pública los mismos mitos. Tal y como ha explicado el abogado Raúl Gómez en No son horas, todo lo que tiene que ver con el ámbito jurídico y económico lleva a fácil confusión.

Por eso, es importante entender que "no todo lo que el mundo cree, no siempre coincide con lo que dice realmente la ley", en palabras de Gómez. Así las cosas, ha desmontado "con rigor y técnica", pero de manera sencilla, esos mitos tan extendidos entre la sociedad.

¿Si tengo dos pagadores, pago más impuestos?

El primero es la creencia de que no hay que hacer la renta si los ingresos no superan el salario mínimo. "Esto es rotundamente falso", ha declarado en Onda Cero. Declarar o no, no depende del SMI, sino "de los límites legales en función de los rendimientos y el número de pagadores".

Siguiendo el hilo de este mito llega otro de los más típicos, el que dice que si tienes dos pagadores, la declaración de la renta te sale a pagar. "Error otra vez, porque tener dos pagadores no implica pagar más impuestos", aunque Gómez ha avisado de que este hecho sí cambia los tramos del IRPF.

Aun así, la clave sigue estando en las retenciones y la situación personal de cada persona, porque Hacienda se fija en que al haber dos pagadores "puede haber desajustes en las retenciones", pero el hecho en sí de haber dos pagadores no es castigado como pagar.

Hacer la renta, sin ser obligatorio para ti, puede ser positivo

Sobre las retenciones también hay otro mito, el que dice que si te retienen mucho, te devuelven mucho más. "La renta no es una lotería ni un premio, si te retienen de más, te devuelven, si te retienen de menos, pagas", así de sencillo, ha subrayado el abogado.

¿Si una persona no está obligada a hacer la declaración, no tiene que hacerla? Aquí hay "un matiz técnico", según el experto, porque en ocasiones sale a devolver. "Antes de no hacer nada, conviene mirar el borrador", ha aconsejado. Sobre este, no hay que fiarse de lo que pone, porque puede conener "datos incompleto o inexactos". Y, ha añadido, la obligación de que la declaración sea correcta es del contribuyentem no de la Agencia Tributaria.

Por último, sobre los pagos con Bizum, suele haber muchas dudas también. No hay que declararlos todos, solo aquellos que respondan a una actividad económica. Es decir, un pago por una cena con un amigo no hay que declararlo, pero si un autónomo recibe pagos por Bizum, por ejemplo, sí.