Avances en la negociación sobre la subida salarial a los funcionarios: la oferta del Gobierno y el alza que promete en diciembre

El Ministerio de Función Pública sigue manteniendo su oferta de subida salarial para los funcionarios en un 11% para el periodo 2025-2028. Esta es la principal conclusión de la última reunión que el Gobierno ha celebrado con los sindicatos, CCOO, UGT y CSIF.

A esta oferta ya conocida, el Ministerio que gestiona Óscar López ha añadido su compromiso de aprobar un Real Decreto-Ley este mismo mes para abonar en diciembre un alza salarial del 2,5%, correspondiente al ejercicio 2025, con efectos retroactivos desde el pasado 1 de enero, según han informado en fuentes sindicales.

Otra novedad es que la subida salarial del 11% ofrecida por el Gobierno sería fija, es decir, que no tendría componentes variables como en el anterior acuerdo, lo que, según apuntan desde CCOO, podría llevar el incremento salarial total al 11,45% entre 2025 y 2028 con el deslizamiento de las tablas salariales.

El tope de la subida al 4% en 2025 y 2026 dificulta el acuerdo

Según CCOO, el principal escollo para el acuerdo se encuentra en el porcentaje de subida salarial que el Ejecutivo ofrece para este año 2025 (con efectos retroactivos desde enero) y para 2026, que estaría topado a un 4% para ambos ejercicios, algo que este sindicato considera "insuficiente".

En este sentido, este sindicato asegura en un comunicado que continuará en la negociación "por responsabilidad" y porque considera que hay margen "para lograr un punto de encuentro", pero no descartan movilizaciones o huelgas "si persiste el inmovilismo".

Por su parte, CSIF considera que la propuesta del Ministerio es "mejorable en muchos aspectos" y señalan que seguirán negociando "hasta el último minuto para lograr el mejor acuerdo posible".

UGT Servicios Públicos ya avaló el pasado jueves la propuesta salarial del 11% presentada por el Ministerio, tras elevar éste en un punto la oferta inicial de subida del 10% hasta 2028 que hizo a los sindicatos y que todos rechazaron.

La secretaria general de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque, ha subrayado que a pesar de los avances hay "flecos" pendientes en la negociación.

Cuándo se retoman las negociaciones

Las partes volverán a reunirse el próximo miércoles a las 18.00 horas para seguir negociando dentro de las negociaciones iniciadas por el Ministerio con CCOO, UGT y CSIF para abordar un marco plurianual con mejoras salariales y laborales para los más de tres millones de empleados públicos.

El último encuentro fue maratoniano, de más de cinco horas de duración y estuvo presidido por la secretaria de Estado de Función Pública, Consuelo Sánchez Naranjo.

Óscar López dice que la subida tiene en cuenta la inflación

El ministro para la Transformación Digital y de Función Pública, Óscar López, ha insistido en que la subida salarial del 11% planteada por el Gobierno a los sindicatos se ha realizado teniendo en cuenta la evolución de la inflación de este año y de los tres siguientes para que el colectivo no pierda poder adquisitivo.

En una entrevista en 'Espejo Publico' de Antena 3 recalcó que "estamos hablando de que los funcionarios no pierdan poder adquisitivo, estamos hablando de la inflación para estos cuatro años".

El último acuerdo salarial entre el Gobierno y los sindicatos estuvo vigente entre 2022-2024, y contemplaba subidas retributivas con una parte fija y variable. Este pacto permitió elevar los sueldos de los funcionarios en este periodo en torno a un 10% (cuando se firmó, en el otoño de 2022, la inflación estaba entonces en un 10%), lo que implicó un gasto cercano a los 13.000 millones de euros.