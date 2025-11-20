Subida de sueldo para los funcionarios: el Gobierno eleva al 11% su oferta de incremento para el periodo 2025-2028

El Ministerio de Función Pública ha elevado al 11% su oferta de subida salarial para los funcionarios en el periodo 2025-2028, después de que los sindicatos CCOO, UGT y CSIF rechazaran una primera oferta del 10%, según han informado fuentes sindicales.

Ese porcentaje del 11% se repartiría en los cuatro años y tendría una parte fija y otra variable, aún por definir, según las mismas fuentes. El Ejecutivo sí mantiene el tope del 4% para este año y el que viene.

Esta nueva propuesta ha sido trasladada a los sindicatos por la secretaria de Estado de Función Pública, Consuelo Sánchez Naranjo, en el marco de una nueva reunión para seguir abordando el marco plurianual de relaciones laborales y salariales de los más de tres millones de empleados públicos.

Qué dicen los sindicatos

CCOO señala a Onda Cero que reflexionarán hasta la próxima reunión, que se celebrará el próximo lunes porque quieren valorar un acuerdo global. Por su parte, UGT declara que tiene que abordarlo con su Consejo.

CSIF ve como algo positivo que se haya elevado la oferta un 1%, pero apunta que el 4% para 2025 y 2026 es insuficiente y, si se mantiene, irán a la huelga, según ha declarado Milagros Dorronzoro, secretaria nacional de negociación.

El encuentro de este jueves se convocó después de que CCOO, UGT y CSIF rechazaran en el día de ayer la primera oferta del Gobierno por considerarla insuficiente para que los más de tres millones de empleados públicos recuperen y no pierdan poder adquisitivo.

El último acuerdo salarial entre el Gobierno y los sindicatos estuvo vigente entre 2022-2024, y contemplaba subidas retributivas con una parte fija y variable. Este pacto permitió elevar los sueldos de los funcionarios en este periodo en torno a un 10% (cuando se firmó, en el otoño de 2022, la inflación estaba entonces en un 10%), lo que implicó un gasto cercano a los 13.000 millones de euros.

NOTICIA EN AMPLIACIÓN. Sigue las últimas noticias en el directo de Onda Cero