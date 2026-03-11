Amancio Ortega vuelve a colarse entre las diez mayores fortunas del mundo: este es el top10 completo

Amancio Ortega se ha vuelto a posicionar entre los 10 hombres más ricos del mundo, según la revista Forbes. El dueño de Inditex acumula ya un patrimonio estimado en 148.000 millones de dólares.

De esta lista forman parte 3.428 emprendedores, inversores y herederos, lo que supone 400 personas más que el año anterior. Según Forbes, debido al auge de la IA y la condición de los mercados, los ricos son más ricos que nunca, acumulando ya una fortuna récord de 20,1 billones de dólares.

Estados Unidos cuenta con el mayor número de millonarios: 989. Una cifra récord en la que se encuentran, además, 15 de los 20 principales. Por su parte, China es la siguiente, con 610 multimillonarios. La India, que ocupa un tercer lugar, suma 229.

Los diez multimillonarios más ricos del mundo

De todo lo anterior se desprende la lista con los multimillonarios más ricos del mundo. Un ranking de 10 posiciones encabezado por Elon Musk, dueño de Tesla y SpaceX, con una fortuna de 839.000 millones de dólares.

A este nombre le siguen otros, como Larry Page, Sergey Brin o Jeff Bezos, hasta llegar al puesto 10, donde se encuentra el español Amancio Ortega. Aquí puedes consultar la lista completa:

1. Elon Musk : 839.000 millones de dólares.

: 839.000 millones de dólares. 2. Larry Page : 257.000 millones de dólares.

: 257.000 millones de dólares. 3. Sergey Brin : 237.000 millones de dólares.

: 237.000 millones de dólares. 4. Jeff Bezos : 224.000 millones de dólares.

: 224.000 millones de dólares. 5. Mark Zuckerberg : 222.000 millones de dólares.

: 222.000 millones de dólares. 6. Larry Ellison : 190.000 millones de dólares.

: 190.000 millones de dólares. 7. Bernard Arnault y familia : 171.000 millones de dólares.

: 171.000 millones de dólares. 8. Jensen Huang : 154.000 millones de dólares.

: 154.000 millones de dólares. 9. Warren Buffett : 149.000 millones de dólares.

: 149.000 millones de dólares. 10. Amancio Ortega: 148.000millones de dólares.

Inditex bate un nuevo récord

El fundador de Inditex, además de colarse en el top10 ha registrado con su empresa un cuarto récord consecutivo al alcanzar un beneficio neto de 6.220 millones en 2025, un 6% más interanual. Así las cosas, el gallego ingresará este año 3.234 millones de euros en concepto de dividendos de la compañía, por encima de los 3.204 millones de euros que percibió por este concepto el año pasado.

Zara (que incluye Zara Home y Lefties) sigue siendo de donde obtiene la mayor parte de sus ventas netas, con 28.051 millones; seguido de Bershka, 3.286 millones; Stradivarius, 3.002 millones; Pull&Bear, 2.546 millones; Massimo Dutti 2.019y Oysho 960.