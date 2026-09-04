Airbus y los sindicatos mayoritarios alcanzan un preacuerdo para levantar la huelga

La dirección de Airbus y los sindicatos ATP, CCOO, SIPA y UGT, que suman el 88% de los representantes sindicales de la compañía, han alcanzado este viernes un preacuerdo para poner fin a la huelga que comenzó el pasado 1 de julio. Así lo ha comunicado el ministro de Industria, Jordi Hereu, tras la intervención del Gobierno para mediar en la situación.

Tras la reunión, ambas partes han llegado a un principio de acuerdo para desbloquear el conflicto laboral que desembocó en una huelga indefinida. Dicho acuerdo deberá ser votado en referéndum por la plantilla de la empresa, por lo que los paros continuarán hasta el próximo lunes.

El encuentro se ha producido en la sede del Ministerio de Industria y Turismo, en una reunión de urgencia que ha contado con la mediación del ministro Jordi Hereu. "Es un magnífico principio de acuerdo en el que salen ganando los trabajadores en sus condiciones salariales y laborales, a la vez que se garantiza la competitividad y la viabilidad industrial de Airbus España", ha asegurado el ministro en declaraciones a los medios.

Los acuerdos alcanzados en la reunión

Tras más de dos meses de huelga, Airbus y los sindicatos han logrado llegar a un entendimiento en las reclamaciones. De esta forma, la multinacional incorporará la recuperación del poder adquisitivo de un 7,95% distribuido proporcionalmente en cuatro años. Las subidas se producirán en enero de 2026, 2027, 2028 y 2029 y será del IPC real más un 2% salvo el cuarto año, que será de un 1,95%. La recuperación del poder adquisitivo se hará en cuatro años y, para todos los años, se establece un 0,5% de Revisión Salarial Individual (RSI) y un 0,5% para promociones.

Además, se fija un pago único de 2.000 euros brutos no consolidables, pagados en octubre de 2026, para compensar el "efecto abril" para las personas trabajadoras contratadas en las empresas a fecha de validación por referéndum.

Respecto al complemento por incapacidad temporal, la compañía ha retirado el recurso ante el Tribunal Supremo, acordando la supresión total de la retirada del complemento, la devolución de importes en octubre, y la creación de un grupo de trabajo conjunto para negociar un nuevo sistema de control del absentismo.

En cuanto al teletrabajo, la empresa respetará la política impuesta hasta ahora donde se incluyen dos días de trabajo remoto. En materia de vacaciones, se mantiene el acuerdo existente, con dos semanas de vacaciones obligatorias en lugar de tres, y dos semanas de vacaciones flexibles en lugar de una.

Por último, sobre la flexibilidad de horario laboral, se identificarán aquellos puestos que, de forma objetiva, sean compatibles con una flexibilidad voluntaria en la hora de inicio y finalización de la jornada.

Airbus pacta el fin de la huelga sin CGT

El acuerdo de Airbus se produce con los sindicatos mayoritarios de la empresa, ya que conforman el 88% de los representantes sindicales. Sin embargo, fuera del pacto queda CGT, uno de los sindicatos que estaba a favor de la huelga como medida de presión.

Desde CGT han apuntado que la reunión de hoy no ha contado con su presencia ni la de ÚTIL "de forma deliberada" y que "el gobierno más progresista de la historia acaba de traicionar a los trabajadores de Airbus".