En 2026 pagarás más cotizaciones: así podrá afectar a tu nómina a final de mes

A partir de 2026, los trabajadores y las empresas verán mayores cotizaciones a la Seguridad Social por el incremento del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), de la cuota de solidaridad para sueldos altos y de la base máxima de cotización. Todo ello según las últimas previsiones oficiales que forman parte de la reforma del sistema de pensiones que buscan reforzar el Fondo de Reserva con motivo del envejecimiento de la población.

El Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) es un recargo adicional que se aplica sobre la nómina para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones. En 2026 este porcentaje subirá al 0,90 %, comparado con el 0,80 % actual. De ese porcentaje, 0,75 puntos los asumirá la empresa y 0,15 el trabajador en caso de trabajar por cuenta ajena y, en el caso de los autónomos, asumirán la totalidad del 0,90 %. Por otro lado, la cuota de solidaridad, que afecta a los salarios por encima de la base máxima, crecerá, así como la base máxima, que también subirá encareciendo la aportación de los trabajadores con salarios más elevados.

Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI)

El MEI, que se introdujo en 2023, es una especie de 'hucha' puesta en marcha para reforzar el sistema público de pensiones. Es, básicamente, una forma de aumentar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social y afrontar el incremento de las pensiones. En 2026, esta deducción pasará al 0,9 % a diferencia del 0,8 % que se aplicó en 2025.

Para los trabajadores por cuenta ajena, las empresas asumirán la mayor parte de esta deducción, un 0,75 %, teniendo que encargarse del 0,15 % restante los propios trabajadores. Mientras, los autónomos tendrán que asumir la cuantía completa. En cuanto a las situaciones de desempleo, la parte que corresponde a la persona desocupada será asumida por el SEPE.

Cabe tener en cuenta que este mecanismo no genera bonificaciones adicionales sobre la pensión particular de los trabajadores, pero aumenta los ingresos del sistema para sostener las pensiones masivas que se avecinan a partir del próximo año.

Cuota de solidaridad para salarios altos

La cuota de solidaridad supone un importe adicional de cotización a la Seguridad Social. Está diseñada para aquellos trabajadores por cuenta ajena cuyo salario sea superior a la base máxima de cotización. Es decir, está diseñada para que quienes ganan más aporten más a la Seguridad Social.

Este porcentaje ha comenzado a aplicarse este 2025, situándose entre un 0,92 % y 1,17 %. La cuota de solidaridad no se aplicará a los trabajadores del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).

Teniendo en cuenta que el próximo año la base máxima de cotización provisional en España se ha situado en 5.101,20 € mensuales (61.214,40 € anuales), se distinguen distintos tipos de cotización: