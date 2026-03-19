Santiago Segura defiende su compromiso de mantener en secreto los cameos en 'Torrente': "¿Por qué no hacer ese regalo a los fans?"

El programa Más de uno ha recibido este miércoles a Santiago Segura, actor y director, con motivo del estreno de la quinta entrega de su popular saga: 'Torrente, presidente'.

La entrevista ha coincidido con la visita de un grupo de alumnos de un instituto italiano, lo que ha llevado al cineasta a recordar la adaptación que se estrenó en Italia bajo el título 'Il comisario, Torrente'. Según ha relatado, la película no tuvo una buena acogida en ese país: "No ha entrado demasiada gente y los que han entrado han salido muy decepcionados", le trasladaron desde la productora cuando se interesó por su rendimiento. Una recepción muy distinta a la de otros mercados como Argentina o Hungría, donde el personaje sí ha logrado gran popularidad.

En España las cifras sí que han sido espectaculares: 'Torrente, presidente' se ha situado como el cuarto mejor estreno de la historia del cine español, con una recaudación cercana a los nueve millones de euros. El propio director ha relativizado el dato con humor: "Es porque era el día del espectador y la gente se anima más". También ha subrayado que este tipo de resultados son más viables cuando existe una saga consolidada detrás, algo poco habitual en la industria cinematográfica española.

Un cameo secreto

La película ha conseguido reunir ese éxito pese a no hacer una promoción previa sobre su contenido, también ha subrayado que este tipo de resultados son más viables cuando existe una saga consolidada detrás, algo poco habitual en la industria cinematográfica española. Segura además ha explicado que está intentando evitar filtraciones sobre los cameos de esta nueva entrega, entre los que habría figuras destacadas, incluso del entorno mediático. "¿Y por qué no salgo yo?", ha bromeado Carlos Alsina durante la conversación. Segura ha defendido su compromiso a la hora de mantener el secreto "¿Por qué no hago este regalo a los fans sorprendiéndoles?", ha explicado el director.

La charla ha derivado también hacia el paso del tiempo. Alsina ha recordado una entrevista que Jesús Quintero, conocido como El Loco de la Colina, realizó a Segura hace más de dos décadas, cuando el director ya manifestaba su preocupación por envejecer con apenas 40 años. Hoy, con más de 20 años transcurridos desde entonces, Segura ha reconocido entre risas su estrategia para combatir esa percepción: mantener una presencia constante en televisión para que el cambio físico sea menos perceptible.

En relación con los cameos, el director ha rememorado algunos de los más llamativos de entregas anteriores, como el de Carmen Martínez-Bordiú junto a Goyo Jiménez y Esther Cañadas. "A veces lo recuerdo y pienso: ¿Cómo estoy yo tan zumbado?", ha confesado.

"A veces lo recuerdo y pienso: ¿Cómo estoy yo tan zumbado?

El programa ha recuperado una antigua entrevista en Gomaespuma en la que Segura hablaba de su primer proyecto cinematográfico y describía al protagonista como "un policía fascista, racista, machista, alcohólico y del Atleti", germen del personaje de Torrente. El cineasta ha admitido con humor que había olvidado por completo aquella intervención, mostrando cierta sorpresa por su falta de memoria.

Para finalizar, el equipo de Más de uno ha preparado un concurso con la participación de dos oyentes, Carmen y Fernando, a través del que han recordado a un personaje que fue el borrador de Torrente, José Luis Torrijos, un militar a favor del servicio militar cuyo estreno realizó Segura en un VHS que puso en un autobús en Francia. También de la forma en la que se anunció Torrente 2, con un marcador de "Torrente 2 Francia 0" en un partido de fútbol entre las selecciones de España y Francia.