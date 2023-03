Oscar 2023: 'Todo a la vez en todas partes' arrasa en los Oscar con siete estatuillas

La 95 edición de los Premios Oscar ha sido histórica. Por primera vez desde que existen estos galardones, una misma película ha obtenido seis de los ocho premios más importantes. 'Todo a la vez en todas partes', de Daniel Kwan y Daniel Scheinert, ha sido la gran triunfadora de la noche al hacerse con siete premios, entre ellos el de mejor película y mejor dirección.

A excepción del galardón de mejor actor -logrado por Brendan Fraser por su interpretación en 'La ballena'- y mejor guion adaptado -Sarah Polley por 'Ellas hablan'-, el multiverso de 'Todo a la vez en todas partes' ha cosechado siete de los once premios a los que estaba nominada.

Kwan y Scheinert dedicaron el galardón de mejor director a "todas las madres del mundo" porque son las "verdaderas heroínas", en una clara alusión a la trama de la película, que trata sobre una progenitora con la capacidad de viajar a universos y dimensiones paralelas, un argumento que trata de conectar con la generación Z en un intento de búsqueda de nuevo público.

'Todo a la vez en todas partes' ha arrasado con los principales premios en una gala en la que algunas de las grandes favoritas como 'Almas en pena de Inisherin' (9 nominaciones), 'Elvis' (8 nominaciones) o 'Los Fabelman' (7 nominaciones) de Steven Spielberg fueron las grandes derrotadas y se fueron de vacío.

"Dicen que estas cosas sólo pueden pasan en las películas y no puedo creer que me esté sucediendo a mí. Este es el verdadero sueño americano (...) y a todos los que estáis ahí: ¡Seguid soñando!", proclamó Ke Huy Quan que ganó el Oscar al mejor actor de reparto y levantó la primera de las siete estatuillas que coronarían a 'Todo a la vez en todas partes' como ganadora absoluta de la noche.

"Esto es una prueba de que, con esperanza, los sueños se cumplen. No dejéis que nadie os diga que no podéis. Gracias a mi madre, ella es la verdadera superheroína", recordó también Michelle Yeoh, quien se convirtió en la primera asiática en conseguir el Oscar a la mejor actriz protagonista.

Un discurso en el que, al igual que su compañera Jamie Lee Curtis, premiada como mejor actriz de reparto, dedicó el premio a su familia. "Papá, mamá... acabo de ganar un Oscar", afirmó emocionada Curtis después de recordar que sus padres, Janet Leigh y Tony Curtis, estuvieron nominados también al galardón y no lograron.

'Sin novedad en el frente', la otra triunfadora

La otra triunfadora de la sobria gala conducida por Jimmy Kimmell fue 'Sin novedad en el frente', la película alemana dirigida por Edward Berger que era una de las favoritas con nueve candidaturas y finalmente se llevó cuatro premios: mejor fotografía (James Friend), mejor diseño de producción (Christian M. Goldbeck y Ernestine Hipper), mejor banda sonora (Volker Bertelmann) y mejor película internacional.

Esta es la lista de los premiados en la 95 edición de los Premios de la Academia de Hollywood:

MEJOR PELÍCULA

"Todo a la vez en todas partes"

MEJOR DIRECCIÓN

Daniel Kwan y Daniel Scheinert ("Todo a la vez en todas partes")

MEJOR ACTRIZ PROTAGONISTA

Michelle Yeoh ("Todo a la vez en todas partes")

MEJOR ACTRIZ SECUNDARIA

Jamie Lee Curtis ("Todo a la vez en todas partes")

MEJOR ACTOR PROTAGONISTA

Brendan Fraser ("La ballena")

MEJOR ACTOR SECUNDARIO

Ke Huy Quan ("Todo a la vez en todas partes")

MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN

"Pinocho"

MEJOR PELÍCULA INTERNACIONAL

"Sin novedad en el frente" (Alemania)

MEJOR FOTOGRAFÍA

"Sin novedad en el frente"

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO

"Black Panther: Wakanda Forever"

MEJOR GUION ADAPTADO

"Ellas hablan"

MEJOR GUION ORIGINAL

"Todo a la vez en todas partes"

MEJOR PELÍCULA DOCUMENTAL

"Navalny"

MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL

"Nuestro bebé elefante"

MEJOR MONTAJE

"Todo a la vez en todas partes"

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL

"Naatu Naatu" ("RRR")

MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN

"Sin novedad en el frente"

MEJORES EFECTOS ESPECIALES

"Avatar: El sentido del agua"

MEJOR CORTOMETRAJE DE ANIMACIÓN

"The Boy, the Mole, the Fox and the Horse"

MEJOR CORTOMETRAJE DE FICCIÓN

"An Irish Goodbye"

MEJOR DISEÑO DE MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

"La ballena"

MEJOR BANDA SONORA

"Sin novedad en el frente"

MEJOR SONIDO

"Top Gun: Maverick".