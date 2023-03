LEER MÁS Nominados Premios Oscar 2023: Lista completa por categoría

El 12 de marzo (la madrugada del 13 de marzo en España) se celebra la noche del cine más famosa: los Oscar 2023. Este año, el teatro Dolby de Los Ángeles acogerá la 95ª edición de los premios, los cuáles serán conducidos por el cómico estadounidense, Jimmy Kimmel, quien ya ocupó este papel en 2017 y 2018.

De esta manera, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas sigue apostando por el clásico formato de contar con solo un maestro de ceremonias. No obstante, la gala va a experimentar un algunos cambios importantes.

A continuación, descubre todo lo que debes saber para no perderte nada de este reconocido certamen.

La gran novedad de los premios: ya no habrá alfombra roja

Los Oscar 2023 no contarán con la mítica alfombra roja. Por primera vez en 60 años, la Academia de Hollywood ha decidido que el glamuroso camino por el que desfilan año tras año los mejores profesionales de la gran pantalla sea de color champán. Una decisión que está basada, única y exclusivamente, por una cuestión de estilo.

"Le pedimos a nuestro equipo un equipo que fuera bien para el día y para la noche", desvela el director de la Academia, Bill Kramer. Y es que, precisamente, el tono champán combina con el resto de colores predominantes en el teatro: el blanco de las columnas, y el rojo oscuro de las cortinas.

Por su parte, Kimmel ha optado por compartir otra explicación: "La gente se pregunta si habrá violencia este año, esperamos que no, pero creo que la decisión de que la alfombra sea color champán nos demuestra lo confiados que estamos de que no se derramará sangre". De este modo, el cómico hace referencia al incómodo momento que se vivió hace justo un año en la pasada edición de los premios, cuando el actor Will Smith le pegó un puñetazo a Chris Rock, después de que este bromease sobre el rapado de su esposa, Jada Pinkett.

Horario y dónde ver la ceremonia

La Premios Oscar 2023 comenzará a las 17:00 hora local (las 02.00 de la mañana hora española) y será retransmitida en España por Movistar Plus+, a través de Estrenos 2.