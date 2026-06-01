'Orfeus', de The Core School, nominado a los Premios Fugaz 2026 como Mejor Cortometraje de Escuela

El cortometraje "Orfeus", impulsado por The Core School, ha sido nominado a los Premios Fugaz 2026 en la categoría de Mejor Cortometraje de Escuela, uno de los reconocimientos destinados a visibilizar el talento emergente dentro de la industria audiovisual española.

La candidatura sitúa a la escuela de audiovisuales, perteneciente a Planeta Formación y Universidades, entre los centros con presencia destacada en unos galardones considerados como los principales premios dedicados al cortometraje en España.

Qué son los Premios Fugaz

Los Premios Fugaz celebran este año su décima edición convertidos en una de las grandes citas del sector audiovisual nacional. La convocatoria de 2026 ha reunido más de 600 cortometrajes y ha contado con la participación de más de 1.800 profesionales de la industria en el proceso de selección de candidaturas.

La categoría de Mejor Cortometraje de Escuela, en la que compite "Orfeus", fue incorporada recientemente para reconocer el trabajo de las escuelas audiovisuales y facilitar la conexión entre la formación académica y los circuitos profesionales de exhibición y reconocimiento cinematográfico.

"Orfeus", una apuesta por la formación basada en proyectos reales

La nominación supone un nuevo respaldo al modelo formativo de The Core School, que basa gran parte de su metodología en el desarrollo de proyectos reales y en el contacto permanente con la industria audiovisual.

Ubicada en Madrid Content City, considerado uno de los mayores centros de producción audiovisual de Europa, la institución apuesta por una enseñanza práctica orientada a que los estudiantes participen en producciones con recorrido profesional desde las aulas.

La presencia de "Orfeus" en los Premios Fugaz refuerza precisamente esa estrategia, al lograr que una obra desarrollada en un entorno académico alcance visibilidad dentro de uno de los certámenes de referencia para el cortometraje español.

Cuándo se entregan los Premios Fugaz 2026

Los ganadores de esta edición se darán a conocer el próximo 22 de junio durante la gala que se celebrará en la Sala 25 de Kinépolis Ciudad de la Imagen, en Madrid.

La organización prevé reunir a cerca de un millar de asistentes entre productores, directores, actores, distribuidores y otros profesionales vinculados al sector cinematográfico.

The Core, una escuela conectada con la industria audiovisual

The Core School forma parte de la red internacional Planeta Formación y Universidades y ofrece formación especializada en cine, televisión, comunicación, tecnología audiovisual, animación, videojuegos y marketing, entre otras disciplinas.

Su sede se encuentra en Madrid Content City y mantiene acuerdos de colaboración con algunas de las principales compañías del sector audiovisual español, reforzando un modelo educativo centrado en la empleabilidad y la conexión directa con la industria.

La nominación de "Orfeus" a los Premios Fugaz 2026 supone un nuevo reconocimiento para una escuela que busca consolidar su presencia en el panorama audiovisual español a través de proyectos desarrollados por sus propios estudiantes.