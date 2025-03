María Dueñas: "Me interesan las etapas de la historia de las que va quedando poca memoria viva"

Separan Alicante de Orán 158 millas náuticas. "En línea recta -puntualiza María Dueñas mirando el puerto alicantino- justo ahí enfrente, está Argelia. Entonces -y se refiere a los años 20 del siglo pasado- era más fácil llegar a Orán en barco que a Madrid en cualquier medio de transporte".

Ese, el camino de Alicante a Orán es el que emprende Cecilia, de la que nunca sabremos su nombre porque usurpa la identidad al hombre que la viola en su casa paterna y al que asesina al defenderse. Lleva consigo lo poco que llevaba en los bolsillos su agresor: unas monedas, una cédula de identidad y un pasaje de barco. Huyendo de lo ocurrido, descalza, hambrienta, la joven embarca en Alicante y llega a Argelia, donde se topa con lo mejor y con lo peor de la condición humana.

Enorme trabajo documental

Por si un día volvemos recorre durante tres décadas la vida de Cecilia, enredada su historia con la del país, primero bajo dominio francés y luego independiente tras una cruenta guerra civil. Y el periodo histórico escogido por María Dueñas no es casualidad. Confiesa la novelista su interés "por las etapas en las que va quedando ya muy poca memoria viva. Vamos perdiendo gran parte de la riqueza testimonial de ese momento. Me interesa todavía que la gente que queda viva, que vivió aquellos mundos, me aporten también su perspectiva".

Parte de esa memoria viva son sus confidentes, que arropan el enorme trabajo de documentación que hay detrás de cada una de las novelas de María Dueñas. "Ese trabajo -apunta la autora- te abre muchísimas perspectivas con las que tú no contabas en un principio. Cosas que pasaron, gentes que fue, que vinieron, a qué se dedicaron, en qué momento, bajo qué coyunturas. Yo antes de empezar a escribir, me paso meses leyendo, documentándome, hablando con gente y buscando vampirizar todo tipo de fuentes por todas partes".

He vuelto a vivir los perfumes de mi ciudad, de mi Orán

Dos de esos confidentes estuvieron con ella en Alicante durante la presentación pública de Por si un día volvemos. Los dos emocionados, recordando su ayer y rememorando imágenes y olores entre las páginas de la novela. Eliane Ortega, nacida en Orán, hija de exiliados españoles, reconocía con la voz rota los sentimientos brotados con la novela entre sus manos: "Gracias María. Yo anoche viví los perfumes de mi ciudad, los ruidos de mi ciudad... Los que tienen nostalgia de Argelia que la que lo lean porque van a volver a su infancia, adolescencia y los que no conocen Orán es un libro de historia porque se van a pasear en esas calles con mucha historia".

Huimos, más de un millón de personas en sólo un mes, sólo con una maleta

José Torroja recordando los días del adiós. Antiguo activista de la OAS, la organización terrorista francesa de extrema derecha de loa años 60 en Argelia. regresó a España en 1962, en uno de los barcos enviados por Franco para la evacuación de la población española. "Nos tuvimos que ir todos -explicaba- más de un millón de europeos, prácticamente en un mes. Sólo nos dejaron llevarnos una maleta. Fue un pánico que difícilmente se puede explicar. La verdad es que más de una página del libro de María me hace subir las lágrimas a los ojos, recordando viejos tiempos".

María Dueñas vuelve a la cornisa norte de África, que ya visitó con su primera novela, Tiempo entre Costuras. Vuelve con una protagonista femenina, Cecilia, que comparte con las anteriores, Sira, Soledad, Blanca, una fortaleza similar. "Son mujeres fuertes -dice la autora- pero yo creo que no son mujeres fuertes de nacimiento. Yo creo que la vida las hace fuertes, las circunstancias las van curtiendo, les van endureciendo la piel y eso es lo que las va sacando adelante".

Que cada lector imagine cómo es Cecilia

Escribe María en primera persona porque, asegura, eso le permite "un plus de cercanía, de complicidad, dotar de más matices a los personajes". Personajes, por otra parte que, como Cecilia, apenas tienen dibujada su fisonomía. "Sabemos que es morena, que es delgada, pero no sabemos cómo tiene la nariz, cómo tiene la boca. Dejo al lector que la imagine". Está mucho más dibujado su carácter, sus circunstancias. "Quería -explica- un personaje que estuviera sola, rotundamente sola, que no tuviera a nadie. Y es justo de ahí de donde sale su fuerza". Quizá por eso reafirma la oranesa Eliane que entonces, "había muchas cecilias en Argelia"

Por si un día volvemos recorre los 30 años de vida de su protagonista. Los mismos 30 años de historia de Orán y de los llamados pieds noirs, los europeos -sobre todo franceses- que nacieron o que habitaron la Argelia colonial hasta su independencia. Ficción e historia se entremezclan. Ojalá la disfruten.

