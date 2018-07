'Les Luthiers' reciben el Premio Princesa de Asturias: "El humor mejora la vida"

En su intervención, Marcos Mundstock, en representación de todo el grupo, ha ironizado con la ilusión que siempre les hacía ser candidatos a este premio: "Los amigos nos llamaban, esperemos que ahora que lo hemos ganado no dejen de hacerlo". También ha dedicado el premio a su compañero Daniel Rabinovich, fallecido hace dos años.

El miembro de 'Les Luthiers' Marcos Mundstock ha agradecido en el discurso de los Premios Princesa de Asturias que el jurado les haya elegido por ser "uno de los principales comunicadores de la cultura iberamericana". "Nunca nos habíamos propuesto llegar a tanto, pero si el jurado lo dice...", ha dicho .

Mundstock ha tenido en primer lugar unas palabras de agradecimiento a sus familias y a todos los humoristas que han sido miembros del grupo, con un especial recuerdo a Daniel Rabinovich, fallecido hace dos años.

"Nos sentimos orgullosos de esta profesión. El humor mejora la vida, permite enfocar las cosas de madera lúdica y lúcida. No depende de estar de humor. Hay gente que siempre está de buen humor pero no entiende un chiste. El sentido del humor mejora con la práctica. El humorismo es siempre social. uno no se cuenta un chiste a sí mismo, sino a amigos y conocidos", explicó.