La increíble actuación de Marta Sánchez y Plácido Domingo cantando el himno de España en Starlite

Este miércoles, 18 de agosto, Marta Sánchez y Plácido Domingo emocionaron con su actuación al público de Starlite, entre el que se encontraban personalidades como José María Aznar, Ana Botella, Eugenia Martínez de Irujo y Carmen Lomana.

En un principio estaba previsto que el barítono actuase con la soprano Ainhoa Arteta pero no pudo asistir por problemas de salud. Así que finalmente compartió escenario con Saioa Hernández, acompañamiento musical de la Orquesta Sinfónica de Málaga, dirigida por Eugene Kohn.

Aunque la guinda final de la noche la puso Plácido Domingo junto a Marta Sánchez, al hacer un impresionante dueto del himno de España que la cantante madrileña compuso. Actuación que no solo emocionó al público, sino a la propia artista durante el largo aplauso de los asistentes dijo: "Esto es un acto de generosidad. maestro, mil gracias".

Himno de Marta Sánchez

La primera vez que Marta Sánchez dio a conocer su versión del himno de España fue el 17 febrero de 2018, durante su concierto en el Teatro de la Zarzuela, en el que repasó 30 años de carrera.

La cantante madrileña sorprendió a todos con la letra que dice "vuelvo a casa, a mi amada tierra, la que vio nacer mi corazón aquí. Hoy te canto para decirte cuanto orgullo hay en mí, por eso resistí. Crece mi amor cada vez que me voy, pero no olvides que sin ti no sé vivir. Rojo, amarillo, colores que brillan en mi corazón y no pido perdón".

Esta actuación revolucionó las redes sociales, donde se podían encontrar comentarios a favor de su iniciativa o, por el contrario, otras personas llamándola facha y criticándola.