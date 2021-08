Hugh Jackman sometido a una biopsia por un posible regreso del cáncer de piel

El cáncer amenaza de nuevo a uno de los rostros más conocidos de la gran pantalla. Hugh Jackman ha compartido un vídeo en su cuenta personal de instagram donde confesaba a sus seguidores haberse sometido a una biopsia de la piel de su nariz. El actor ha padecido varios cánceres de piel y las conclusiones de un posible regreso tras analizar los resultado son "inclonclusos". El vídeo llevaba escrito un pie de foto que comenzaba con la frase: "Actualización sobre mi biopsia: su regreso es 'inconcluso'.

"Esto significa que no tomaron lo suficiente. Dicho esto, lo peor que puede ser es un Carcinoma de Células de Basilea (BCC). Entonces, cuando termine de grabar, lo volveré a revisar", explicaba el actor. Se ha vuelto a someter a una nueva biopsia tras esos resultados poco esclarecedores.

El actor ha aprovechado la redes sociales para hacer un llamamiento a los jóvenes para que se cuiden la piel frente al sol. Este mensaje tan importante coincide con una temporada en la que la exposición al sol es mayor de lo habitual. Jackman escribía en su publicación: "Sé que me estoy repitiendo y probablemente no me detendré ... por favor, revise la piel y use protector solar.". Agradeció a sus fans todo el apoyo que recibe y mandó otro mensaje: "Si al publicar sobre esto le recuerdo a una persona que vaya a ver a su dermatólogo, estoy feliz".

El australiano ya padeció un carcinoma en 2017. Las causas de estos problemas de salud las achaca a la exposición al sol que tuvo de niño y adolescente, ya que no usaban protección, incluso, afirmó que sus padres nunca compraron o utilizaron crema solar. Por eso, el actor ha hablado desde la experiencia y no deja de enviar mensajes a través de sus redes sociales para concierciar a los más jóvenes.