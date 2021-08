Sara Sálamo critica al torero Enrique Ponce en Twitter: "Típico discurso de maltratador"

Sara Sálamo ha vuelto a incendiar las redes plantando cara a discursos que van contra sus principios. La intérprete es bastante conocida por su rechazo a la tauromaquia y por el amor que le profesa a los animales. Su última interacción en redes se ha vuelto viral ante un tuit en el que reacciona a las declaraciones que el torero Enrique Ponce hizo sobre su retirada en el diario ABC.

El valenciano expresaba en el periódico lo siguiente: "Yo amo al toro, pero tengo que matarlo para que exista". Con este titular, la actriz explotaba en Twitter y escribía junto a una captura de la entrevista: "Típico discurso de maltratador".

No es lo único que ha escrito sobre el tema. También ha publicado otro tuit en el que dice: "Abolir ciertas formas de entender el amor… El amor de verdad, no duele. No mata.". Tampoco es la primera vez que Sara Sálamo deja ver su animadversión a los toreros.

Ya se vio envuelta en una discusión por Twitter con el torero Miguel Abellán, quien la tachó de "hipócrita" por un tuit en el que criticaba a los toreros "desesperados" por recibir ayudas durante la pandemia. Abellán le respondía: "Cuando la ignorancia es igual a tu arrogancia el resultado es un ser humano sin valores y sin empatía. Corren tiempos de abandonar padres y adoptar perros. Por cierto cuantos toros bravos habéis salvado del matadero tú y tú séquito animalista? Hipócrita".

El torero anunciaba a finales de junio que se retiraba de las plazas "por tiempo indefinido". Publicó el comunicado oficial a través de su cuenta personal de Twitter.