La conversación viral en Twitter de dos usuarias que creían que Dua Lipa había muerto

Unas usuarias de Twitter han protagonizado un cómico momento en la red social al malinterpretar un tweet sobre la cantante Dua Lipa. Conocer idiomas es vital en un mundo tan globalizado y más si se trata del inglés, la lengua más "universalizada".

No entender bien un idioma puede llevarnos a errores de interpretación y eso es lo que le ha pasado a las protagonistas de esta noticia. Una cuenta de Twitter fanática de la cantante Dua Lipa, lipastarlight, publicó unas imágenes de la estrella, bajo el título en inglés "dua lipa shot by her friends".

La cosa se lío cuando una usuaria se confundió y tradujo el tuit como "Dua Lipa disparada por sus amigos". La tuitera compartió el tuit escribiendo "Descanse en paz" al pensar que la cantante había sido asesinada por sus amigos. El error fue que el verbo inglés shot, no solo significa disparar, sino tambien sacar una foto o fotografíar, por lo que la fan de Dua Lipa se refería a este significado.

Ante el tuit sobre la muerte de la cantante, otra usuaria reaccionó preguntando "Falleció?", a lo que la otra tuitera le respondió: "Ahí pone que sus amigos la dispararon". Esta interacción desencadenó una conversación de lo más cómica entre las dos que desató las risas y memes de otros internautas.

"La mataron sus propios amigos??" vuelve a preguntar la tuitera. La otra usuaria ya no estaba tan segura de su respuesta anterior y respondió: "Igual sigue viva no sé". La que reaccionó necesitaba una respuesta clara: "Osea no lo sabes bien, crees que murió pero no está confirmado no es así?". La usuaria le contestó con su propia hipótesis: "No sé digo yo que si te disparan te mueres no? Igual sobrevivió pero lo veo difícil".

Ambas, preocupadas por el estado de la cantante, buscaron información sobre su muerte sin éxito. Su inquietud cesó cuando otra tuitera, viendo el panorama que había formado les aclaró entre risas el error de traducción que habían tenido. El tuit original acumula ya más de 2.000 retuits y más de 22.000 'me gusta'.

Para alivio de ambas, todo quedó en una desternillante anécdota de las que hasta una de sus protagonistas se ríe ya. Los internautas siguieron con la broma en Twitter respondiendo al tuit "DEP" o "RIP". Otros usuarios aprovecharon para compartir historias similares que habían vivido.