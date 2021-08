Las lágrimas de Noah al volver a oír que emocionan a todos

Noah Higón Bellver es una joven muy conocida en redes sociales. Es jurista y politóloga, y padece hasta 7 enfermedades raras: El síndrome de la cava baja inferior, el del cascanueces, Ehlers Danlos, Wilkie, Raynaud, May-Turner y gastroparesia. La valenciana es, para la mayoría de sus seguidores, un ejemplo de superación.

Noah cumplía recientemente 23 añitos y no ha podido tener mayor regalo. La joven perdió la capacidad la audición total del oído izquierdo en noviembre de 2020 tras luchar contra un shock séptico derivado de una de sus enfermededades. Ahora, gracias a la biotecnología, ha recuperado la audición después de varios meses. Para ella ha sido un momento muy emocionante y emotivo que ha vivido entre lágrimas acompañada de su madre. Sus seguidores son muy importantes para ella y ha querido compartir las pruebas de su implante coclear con ellos publicando un vídeo de ese instante.

"¿Noah me escuchas?", le pregunta el médico. Ella, emocionada, asiente con la cabeza. El médico va explicándole que tienen que encontrar un volumen tolerable con el que pueda marcharse cómoda, pero que no sea muy bajo. Cuando este vuelve a preguntarle: "¿Te molesta?", ella responde: "Un poquito". Enseguida rompe a llorar más fuerte diciendo "me oigo".

Ante esas lágrimas de felicidad, podemos escuchar la voz conmovida de su madre que le dice "te quiero, hija". Estas imágenes han emocionado a todo el público en redes sociales que no paran de reaccionar al vídeo deseándole lo mejor a la joven. La autora del libro 'De qué dolor son tus ojos' tuiteó el vídeo desde su cuenta personal y ya acumula más de 50.000 likes que siguen subiendo.