Todas las polémicas que rodean al rapero Kanye West: de posar junto a su mujer desnuda a apoyar el nazismo

Kanye West, polémico rapero y productor discográfico estadounidense, ha desatado la locura en redes sociales tras lo ocurrido en la alfombra roja de los Grammys, evento al que fue acompañado de su mujer Bianca Censori, quien iba completamente desnuda. Únicamente la cubría una fina malla transparente que se ajustaba a la perfección a su cuerpo. Una imagen que ha impactado a nivel mundial y se ha convertido en el foco mediático de los últimos días.

Desde entonces, las hipótesis sobre el tipo de relación que ambos mantienen se han disparado. Hay quienes abogan por defender la libertad que tiene cada persona de hacer lo que quiera y hay quienes cuestionan si realmente Bianca Censori es forzada a vestirse de esa manera. Sea como fuere, la realidad es clara: a Kanye West le gusta que su mujer se vista con este tipo de prendas. Y no lo esconde: "The best red carpet look of all time" (el mejor look de alfombra roja de todos los tiempos), dijo en un tuit.

Por no hablar de que el pasado viernes afirmó que tiene el control sobre Bianca Censori. "Tengo dominio sobre mi esposa. Ella está con un multimillonario, ¿por qué iba a escuchar a ninguno de ustedes, estúpidos pobres?".

Kanye West y Bianca Censori en la alfombra roja de los Grammy 2025 | EUROPA PRESS

Así, tras mostrar un férreo apoyo al look de su mujer en redes sociales, Kanye West ha lanzado todo tipo de mensajes en X (antes Twitter), los cuales han desafiado las normas de la plataforma de Elon Musk. Tanto que el multimillonario ha dejado de seguir al rapero tras el contenido vertido en su perfil.

Defensa del nazismo

"He querido hacer esta camiseta durante años", dijo en alusión a una camiseta que tenía en el centro el símbolo de la esvástica nazi. "Mi mayor obra de arte hasta el momento", añadió. "No respondo a nadie, no tengo jefe y nadie me puede decir qué hacer".

Transfobia y racismo

Además de incitar al odio con contenido nazi, el rapero estadounidense ha publicado diversos tuits enfocados a la transfobia y al racismo. "Las personas trans necesitan decirles a los hombres que son trans antes de involucrarse en cualquier cosa romántica o sexual", publicó en uno de sus mensajes.

Otra de las publicaciones vertidas que reflejan este tipo de pensamientos fue una imagen de Elon Musk alzando el brazo acompañada de la siguiente frase: "Heil Elon".

Contenido pornográfico

Si a West le quedaba algo de lo que hablar o postear era de sexo. El rapero no ha pestañeado en defender explícitamente "el porno" y "la prostitución". Tanto que ha llenado su perfil de vídeos pornográficos y se ha mostrado a favor de legalizar esta práctica: "La prostitución es legal en Japón y Tokio es la mejor ciudad del mundo", señaló en una de sus publicaciones.

Entre tanto, Kanye West se ha convertido en tendencia mundial dos veces prácticamente en la misma semana. Ahora queda esperar si sus acciones tendrán algún tipo de consecuencia para el cantante, ya sea a nivel económico o judicial.