Eric Clapton confiesa que se está quedando sordo y que tiene problemas con las manos

El guitarrista británico Eric Clapton, de 72 años, ha revelado en una entrevista con la emisora BBC Radio 2 que se está quedando sordo y padece acúfenos, una disfunción auditiva que lleva a escuchar zumbidos y otros sonidos que no tienen una fuente externa. "Lo único que me preocupa es ser capaz de continuar siendo competente, ahora que estoy en los setenta. Lo que quiero decir es que me estoy quedando sordo, tengo acúfenos y mis manos apenas funcionan", dijo el músico en una entrevista con motivo de la publicación del documental sobre su vida 'Eric Clapton: Life in 12 Bars'.

"Espero que la gente continúe viniendo a verme por algo más que porque soy una curiosidad. Sé que hay parte de eso, porque para mí mismo es increíble que todavía esté aquí", agregó Clapton, fundador de la banda Cream y autor de éxitos como 'Layla' y 'Wonderful Tonight'.

Clapton, que publicó en 2016 su último disco de estudio, 'I still do', ha admitido en los últimos años que padece una disfunción en el sistema nervioso que le dificulta tocar la guitarra. Al comentar en la entrevista con la cadena pública británica su relación con las bebidas alcohólicas, Clapton admitió que "durante al menos veinte años" fue "un caso perdido".

"Bebía más de lo que podéis imaginar, cada día. Consumía una bebida fermentada elaborada con vodka, porque parecía que estaba bebiendo cerveza, pero en realidad no", relató el músico. "Crecí junto a mucha gente en mi pueblo (Ripley, al sur de Inglaterra), que bebía mucho cada noche. Pero cuando volvían a su casa no continuaban bebiendo. Yo sí pertenezco a ese grupo", afirmó.

El guitarrista y cantante rememoró asimismo los inicios de su carrera, y explicó los motivos por los que comenzó a interpretar temas de "blues". "En aquel momento entendía la música pop como algo fácil, y no tenía respeto por nada que fuera fácil. Lo que me atraían eran las cosas verdaderamente difíciles, como tocar 'blues'", afirmó.