'Despacito', la primera canción en español en ser número 1 en EEUU en 20 años

El tema de Fonsi junto a Daddy Yankee dio su impulso definitivo cuando el canadiense Justin Bieber se sumó al fenómeno con una nueva versión, y en la nueva actualización del Hot 100 llegó a lo más alto después de subir desde la tercera posición.

'Despacito' lidera la tabla por delante de 'That's What I Like', de Bruno Mars y 'I'm The One', de DJ Khaled, segunda y tercera respectivamente.

La panameña Erika Ender, co-compositora de 'Despacito', aseguró en un comunicado que ella y Fonsi "jamás" se imaginaron que iba a tener "un alcance tan inmenso", y que lo sucedido con el tema es una "bendición" para sus participantes y también para la música latina a nivel mundial. "El mundo entero está cantando y bailando en español", dijo.

Se trata de un acontecimiento que la música en español no había conseguido desde 1996, cuando la 'Macarena', del dúo español Los del Río, remezclada por los Bayside Boys, llegó al número 1 en EE.UU. y lo mantuvo durante 14 semanas. A su reinado en la lista mundial, hay que sumar la cantidad de listas Billboard latinas en las que 'Despacito' también es número uno actualmente.

Pues por decimoquinta semana consecutiva esta canción con espíritu de balada pero con ritmo de reguetón está en cabeza de la lista Hot Latin Songs, seguida de 'El Amante', de Nicky Jam, y 'Chantaje' de Shakira junto a Maluma.

Además, también ostenta la primera posición en las listas Latin Airplay, Latin Digital Song Sales, Latin Streaming Songs y Latin Pop Songs