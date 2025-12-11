ENTREVISTA

El comentario de José Mercé sobre Rosalía: "Lo que hace ella ahora ya lo hice yo antes"

El cantaor de flamenco ha opinado sobre Rosalía y sobre la innovación en el flamenco.

José Mercé publica nuevo disco: 'José Mercé canta a Manuel Alejandro' en el que rinde tributo a Manuel Alejandro, su "vecino y el mejor de todos los escribidores de amor y desamor en la historia".

Descendiente de una de las grandes dinastías de cantaores, Mercé ha tardado 20 discos y 40 años desde aquel inicial 'Verde junco' (1985) en saldar su deuda con quien dio algunas de sus mejores canciones a Raphael, Julio Iglesias o Rocío Jurado, entre muchos otros.

Se reconoce el mérito de la apertura del flamenco

"Me hubiera gustado haberlo hecho antes y no he podido, pero esto es un pequeñito homenaje para lo que merece Manuel", ha afirmado en una entrevista a EFE, tras reconocerse a sí mismo el mérito de buena parte de la apertura del flamenco desde la publicación de 'Aire' (2000), que presume de ser aún hoy el disco más vendido del género.

De innovación en el flamenco también ha hablado en una entrevista con el diario 'El Mundo', donde ha asegurado que en seguida se llama flamenco a cosas que no lo son. "Una cosa es innovar y otra, pasarse".

En esta misma entrevista, el cantaor alude a Rosalía al ser preguntado por la apropiación cultural que resurge cada cierto tiempo cuando un artista ajeno a la cultura gitana utiliza el flamenco, como le ocurrió a Rosalía.

Hubo un tiempo que Rosalía sí hizo flamenco, pero ya no le queda casi nada

De ella ha dicho que tiene mucho talento y que hubo un tiempo que sí hizo flamenco, pero "ya no le queda casi nada". El cantaor ha afirmado que muchas de las cosas que Rosalía está haciendo ahora ya las había hecho él antes en su disco 'Oripandó'.

