La crítica de Rubén Amón por la presencia de Pedro Sánchez en radio 3: “Convierte a Rosalía en un escudo político”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se presentó en un programa de la radio pública, concretamente de Radio 3, enfundado en un outfit muy informal, sin corbata y con camisa negra para hablar de música ante una audiencia joven.

En esta entrevista reveló sus gustos musicales y habló de conciertos míticos a los que acudió en su juventud como al de 'Guns N' Roses' y de los festivales a los que le gustaría ir. En un momento de la conversación, Sánchez reconoce que el nuevo disco de Rosalía, 'Lux', le ha parecido "una maravilla" y que se lo ha escuchado "del tirón".

Esta entrevista ha sido muy comentada en redes sociales y uno de los primeros temas planteados por Carlos Alsina en la tertulia de 'Más de uno'. Rubén Amón ha entrado de lleno a comentar la estrategia del presidente del Gobierno al conceder este tipo de entrevistas y hacer declaraciones como la referida sobre Rosalía.

Respecto a sus declaraciones sobre la artista catalana, Rubén Amón entiende que "no es una cuestión de gustos sino de posicionamiento ideológico, de convertir a Rosalía en un escudo político" y señala que con revelando así su preferencia trata de apartar a los de una ideología diferente.

Es otra manera de polarizar también con Rosalía

Explica Amón que "llevar al ámbito ideológico a Rosalía es el esquema y el símbolo de la progresía" que quiere trasladar Sánchez, y más, añade Amón, después de haber estado en 'La Revuelta' de TVE. Concluye que pretende "hacer de ese aparato cultural un esquema de protección ideológica" y que por ello "es otra manera de polarizar también con Rosalía".

Mamen Mendizábal le ha respondido que no cree que Sánchez pretenda un hacer un escudo político con Rosalía sino que lo que intenta es hacer lo que hasta ahora han intentado todos los presidentes de gobierno, "aprovechar el tirón internacional de los artistas para que a través de su españolidad hacerlo como un producto nacional" y tratar de hacer ver que es un mérito propio.