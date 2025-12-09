MÚSICA

Muere Jorge Martínez, cantante y líder de Ilegales a los 70 años

El cantante no ha superado el cáncer que sufría. Llevaba varias semanas ingresado en el hospital y el grupo había anunciado en septiembre la cancelación de la gira.

La puerta del backstage 1x04 | Jorge Martínez, el ilegal del rock

Nerea Pardillo

Madrid |

El cantante y guitarrista del grupo Ilegales, Jorge Martínez, durante un concierto en 2023 | EFE/Zipi

Jorge Martínez, cantante y líder del grupo de rock 'Ilegales', ha muerto en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) a los 70 años de edad a causa de un cáncer, tal y como ha confirmado su discográfica. Llevaba varias semanas ingresado recibiendo tratamiento. Todavía continuaba en activo, de hecho este año, había publicado el decimotercer álbum del grupo, llamado 'Joven y arrogante'.

El pasado 19 de septiembre, el grupo anunció la cancelación de la gira, porque Jorge iba a someterse "a un tratamiento contra un cáncer", que finalmente no ha podido superar. Todavía quedaban por celebrarse una veintena de conciertos entre septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Previamente, ya habían cancelado algunas actuaciones, como la de las fiestas de San Mateo el 14 de ese mes.

Jorge nació en Avilés (Asturias) en 1955 y fundó Ilegales en 1982. Previamente, había formado con su hermano Juan una banda llamada Madson y había militado previamente en Los Metálicos. Su muerte deja un legado imborrable, con algunos álbumes míticos en el mundo del rock como "Agotados de esperar el fin" (1984) o "Todos están muertos" (1985).

En 2010, Ilegales anunció una gira de despedida, pero finalmente volvieron

Jorge Martínez comenzó la carrera de Derecho, pero no la terminó porque se decantó por la música. Tenía el carnet de circo y variedades que consiguió en los bajos del Teatro Filarmónica y gracias al cual empezó en el mundo de las orquestas con Manolo Carrizo, cantante muy popular en Asturias.

En la década de los 90 Jorge comenzó a aparecer con frecuencia en tertulias televisivas y en 2010 la banda anunció una gira de despedida, pero finalmente volvieron por aclamación popular y, a día de hoy, seguían haciendo conciertos y recorriendo las principales ciudades de España hasta que pararon en septiembre.

Ilegales se caracteriza por un sonido de guitarras afiladas, actitud punk y letras que se han convertido en clásicos del rock español, como "Tiempos nuevos, tiempos salvajes", "Soy un macarra" o "Yo soy quien espía los juegos de los niños" o "Problema sexual". El primer álbum vendió 200.000 copias.

