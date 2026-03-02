El Chojin lanza el primer disco del mundo que convierte las coberturas del seguro en canciones

En un sector donde las aseguradoras invierten millones en campañas publicitarias con jingles y estribillos emocionales que suenan bien pero no dicen nada concreto, Tuio ha decidido hacer justo lo contrario: cantar exactamente lo que cubre su seguro.

'Tus COVERturas' es un álbum real de 10 canciones, disponible en Spotify, Apple Music, YouTube y el resto de plataformas de streaming. No es un jingle. No es una banda sonora de campaña. Es un disco completo en el que cada tema parte de una cobertura concreta del seguro de hogar de Tuio: los daños por agua se transforman en balada, el fuego y las explosiones encuentran su ritmo en un tema de reguetón, la responsabilidad civil adopta un tono irreverente y el servicio de manitas se convierte en rumba.

Es la primera vez en el mundo que una empresa de seguros abre sus coberturas de par en par y las convierte en canciones reales. Mientras el sector apuesta por mensajes genéricos de cercanía y protección que ocultan lo que realmente importa bajo la letra pequeña, Tuio apuesta por la transparencia total.

El Chojin: el single que da la cara por todo el disco

El single del álbum es un featuring con El Chojin, uno de los nombres más reconocidos del rap español con más de 25 años de trayectoria. El Chojin ha escrito personalmente la letra del tema y ha elegido la base musical, aportando su estilo y su visión a una canción que no se parece a nada que se haya hecho en el sector asegurador.

El artista lo resume con una frase de su propia letra: "Que no existirá una cobertura perfecta, pero esta al menos te cuenta lo que ofrece de forma honesta." Una declaración de intenciones que define todo el proyecto.

La campaña se activa en paralelo al lanzamiento de 'Balance', el nuevo álbum con el que El Chojin celebra 25 años de trayectoria. Esto permite a Tuio integrarse en la agenda cultural del artista y amplificar la conversación más allá del territorio asegurador.

El propio Chojin ha definido la colaboración así: "Colaborar con Tuio ha sido exactamente eso, ir a jugar. Cuando la idea es divertida y limpia, da gusto colaborar."

El resto de las canciones del álbum han sido desarrolladas por músicos independientes, cada uno aportando su estilo y género musical a una cobertura concreta. Para la producción, se han apoyado en herramientas de inteligencia artificial como parte del proceso creativo, lo que ha permitido a Tuio desarrollar un álbum completo con un coste adaptado al tamaño de una startup.

Una startup contra los gigantes: marketing con ingenio, no con millones

Tuio es una empresa todavía pequeña en un mercado dominado por gigantes que invierten presupuestos millonarios en publicidad. Con cerca de 100.000 clientes activos, la insurtech ha optado por competir en un terreno diferente: la originalidad. En lugar de destinar millones a campañas masivas de televisión o influencers, Tuio ha construido 'Tus COVERturas' utilizando canales que las grandes aseguradoras no suelen explorar: Spotify como plataforma de distribución, micro-influencers como altavoces, y al propio El Chojin como embajador natural del proyecto.

La campaña se estructura y se lanza exactamente como un disco de verdad: con fase de pre-save en plataformas, lanzamiento simultáneo en streaming, envío físico a prensa en formato CD, activaciones en redes sociales y presencia en YouTube. No es una metáfora musical. Es un lanzamiento musical real de una empresa de seguros.

No es otro jingle: es transparencia cantada

El sector asegurador lleva años utilizando la música en sus campañas. Estribillos pegadizos, melodías emocionales, mensajes de cercanía. Pero hay un patrón que se repite: las canciones suenan bien y no dicen nada concreto. Hablan de estar cerca, de proteger, de acompañar. Nunca de lo que realmente cubren.

'Tus COVERturas' rompe ese patrón. Cada canción aborda una cobertura concreta: qué cubre, en qué situaciones, qué incluye. El formato musical hace que la información sea accesible y memorable, pero el contenido es real. Es un disco que puedes escuchar por gusto, pero también para saber exactamente qué tienes contratado.

El insight detrás del proyecto es demoledor: el 70% de los asegurados firma su póliza sin leer el contenido en detalle. En lugar de insistir en simplificar la letra pequeña, Tuio la ha puesto en un formato que la gente sí consume: la música.