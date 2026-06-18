Los Premios Womenvalue 2026 reconocen a siete referentes del liderazgo femenino en la economía y las finanzas

Los Premios Womenvalue 2026, impulsados por la revista Inversión y el grupo Economía Digital, han distinguido a siete profesionales que destacan por su trayectoria y contribución al ámbito de la inversión, el capital riesgo, la investigación, la economía, las finanzas responsables, la fiscalidad y la dirección financiera. La ceremonia, celebrada en Madrid, reunió a representantes del sector financiero, empresarial e institucional para poner en valor el talento femenino en posiciones clave de la economía española.

Los galardones reconocieron a Aránzazu Cortina (Sociedades de Inversión), María Benjumea (Capital Riesgo), Montserrat Guillén Estany (Investigación y Docencia), Sara de la Rica (Economía), Ángela Pérez (Finanzas Responsables), Montserrat Tomás (Fiscalidad) y Ana Campón (Dirección Financiera).

Durante el acto, el director de Economía Digital, Bernat García, destacó la necesidad de seguir impulsando la presencia de mujeres en los espacios donde se toman decisiones económicas y financieras. Por su parte, la periodista María Gómez Silva recordó la evolución de unos premios que, en apenas cuatro años, se han consolidado como una referencia para visibilizar el liderazgo femenino en el sector.

Entre los momentos más destacados de la gala figuró el reconocimiento a Ángela Pérez, presidenta y consejera delegada de COFIDES, quien defendió la importancia de la ambición profesional femenina y animó a las jóvenes a aspirar a puestos de dirección. También sobresalió el premio a Ana Campón, directora financiera de Siemens para España y Portugal, por una trayectoria vinculada a la transformación de la función financiera en la empresa.

Los Womenvalue 2026 reflejan la diversidad de perfiles que hoy influyen en la economía real, desde el análisis de mercados y la financiación empresarial hasta la investigación académica, la fiscalidad o la inversión con impacto social. Según los organizadores, el objetivo de estos reconocimientos es visibilizar referentes femeninos y contribuir a una representación más equilibrada en los ámbitos de decisión económica.

Las ganadoras de los Premios Womenvalue 2026: