Onda Cero Podcast estrena 'Materia absurda', un formato que transforma preguntas ridículas en "rigurosas" reflexiones científicas

Onda Cero Podcast estrena 'Materia absurda', un original formato de divulgación científica que transforma preguntas aparentemente ridículas en apasionantes viajes de conocimiento. Con una mezcla perfecta de humor, datos y reflexión, el programa ofrece diez episodios en los que la ciencia se pone al servicio de la imaginación más absurda.

Tres divulgadores de referencia

El equipo está formado por tres divulgadores de referencia: Eduardo Sáenz de Cabezón, matemático y rostro habitual en medios de comunicación, y los biólogos Ricardo Moure y Helena González. Juntos asumen el reto de dar respuesta científica a cuestiones tan delirantes como si una sirena podría poner huevos, si una persona podría vivir sin huesos o si existen los zombis veganos. Lo hacen con precisión académica, humor afilado y una capacidad inagotable para sorprender.

'Materia absurda' es un formato dirigido por Pablo González Batista y Conchi Cejudo. El guion y la narración corren a cargo de los propios Sáenz de Cabezón, Moure y González. La música original ha sido compuesta por Miguel Marcos y el diseño de sonido es obra de Celso Arenal.

La primera temporada de 'Materia absurda' consta de diez episodios que exploran temas como los errores de la evolución, la importancia del esqueleto, la invisibilidad histórica de las mujeres científicas o la topología del cuerpo humano.

Una propuesta accesible y estimulante para todos los públicos

En cada entrega, el tono divulgativo se mezcla con referencias culturales, pensamiento crítico y humor surrealista, haciendo del podcast una propuesta accesible y estimulante para todos los públicos.

Con esta incorporación, Onda Cero refuerza su catálogo de contenidos originales en formato podcast, apostando por una ciencia entretenida, creativa y rigurosa.

Client Challenge JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed. A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.

'Materia absurda' ya está disponible en la web y app de Onda Cero y, cada semana, un nuevo episodio en las principales plataformas de audio.