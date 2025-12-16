Onda Cero Podcast estrena ‘Esto no ha pasado’, con Mario Viciosa, un true science que combina el rigor científico con la narrativa del true crime

Onda Cero Podcast estrena este martes ‘Esto no ha pasado’, un pódcast revolucionario producido por Newtral que mezcla el rigor del periodismo científico con la narrativa envolvente del true crime y la ficción sonora. Conducido por el periodista y divulgador Mario Viciosa, este formato propone una mirada fascinante a los misterios que la ciencia ha logrado resolver —y a los que aún están por venir— en una producción inmersiva que se atreve a imaginar el futuro para comprender mejor el presente.

‘Esto no ha pasado’ explora los códigos del true crime porque, “tras hablar con decenas de científicos, me daba cuenta de que su trabajo no es muy distinto al policial o forense”, explica Mario Viciosa. “Es una manera de divulgar tan clara como apasionante”, añade.

Cada episodio combina investigación periodística, entrevistas con referentes de la ciencia y recursos de ficción sonora para reconstruir casos reales que desvelan el lado más detectivesco de la ciencia. Al mismo tiempo, plantea escenarios distópicos que nos alertan de futuros posibles —pero evitables— gracias a los avances científicos actuales.

Un pódcast, ocho enigmas

La primera temporada de ‘Esto no ha pasado’ propone ocho historias extraordinarias que oscilan entre lo improbable y lo fascinante que van desde la exploración espacial y al potencial revolucionario del grafeno, pasando por crímenes prehistóricos o la capacidad o no de soñar de las máquinas.

En el primer episodio de ‘Esto no ha pasado’ (ya disponible en la web y app de Onda Cero), Mario Viciosa conversa con la astronauta e investigadora Sara García Alonso sobre si el espacio puede acelerar la cura del cáncer, entre otros asuntos.

“La ciencia es, en esencia, enigma” —asegura Viciosa— “sometido a un método que a veces da respuestas y otras abre nuevas preguntas más interesantes aún. Ahí es donde palpitan historias que mezclan lo personal con un futuro colectivo”.

Una voz reconocida en la divulgación científica

Mario Viciosa es periodista, realizador y escritor especializado en ciencia, salud y tecnología. Jefe de ciencia en Newtral y colaborador de laSexta, ha trabajado en medios como El Mundo o El Independiente y ha sido premiado en múltiples ocasiones, incluyendo el ‘Concha García Campoy’ de la Academia de Televisión.

En Onda Cero mantiene desde hace años un compromiso con la divulgación científica, actualmente al frente de la sección ‘Onda Retro Radio’ en el programa ‘Por fin’ de Jaime Cantizano.

Desde 2018, Viciosa ha producido pódcasts científicos multipremiados, siempre con un estilo inmersivo y narrativo que ha revolucionado la divulgación en audio. Esto no ha pasado es la culminación de ese recorrido, una apuesta por el periodismo de soluciones y la ciencia contada con el ritmo de las mejores historias de misterio.