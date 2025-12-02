Onda Cero Podcast relanza los mejores ‘Pasajes de la Historia’ narrados por Juan Antonio Cebrián

Coincidiendo con el 60º aniversario del nacimiento de Juan Antonio Cebrián, Onda Cero Podcast recupera una de las secciones más míticas y recordadas de la radio española: los ‘Pasajes de la Historia’, narrados con maestría por el creador de ‘La rosa de los vientos’.

La plataforma de audio de Onda Cero incorpora así una nueva selección de capítulos emblemáticos, que repasan algunos de los personajes, episodios y culturas más fascinantes de la historia universal. Se trata de una colección cuidadosamente elegida para rendir homenaje al legado de Cebrián y acercar su obra a las nuevas generaciones de oyentes.

Los 15 nuevos ‘Pasajes de la Historia’ que se suman al catálogo de Onda Cero Podcast:

Marie Curie

Pionera en la ciencia y dos veces ganadora del Premio Nobel, Marie Curie desafió las normas de su tiempo y cambió para siempre el rumbo de la física y la química con su investigación sobre la radiactividad.

Leonardo da Vinci contra Miguel Ángel Buonarroti

Dos genios del Renacimiento enfrentados por el arte, la fama y la gloria. Cebrián nos adentra en la rivalidad que marcó una época dorada de la creación humana.

Vasco Núñez de Balboa

El descubridor del Mar del Sur fue también protagonista de una de las epopeyas más asombrosas de la conquista americana. Ambición, coraje y tragedia en la selva panameña.

Guerra de las Comunidades

Una revuelta contra el poder real que sacudió Castilla en el siglo XVI. ¿Fueron los comuneros unos traidores o los primeros defensores de la soberanía popular?

Las cruzadas y la Guerra Santa

Religión, poder y sangre en una serie de expediciones que marcaron siglos de enfrentamiento entre Oriente y Occidente. Una mirada lúcida al fanatismo y sus consecuencias.

Historia de los Vikingos

Más allá del tópico del saqueador brutal, Cebrián nos descubre a los vikingos como exploradores, comerciantes y creadores de una cultura que dejó una huella profunda en Europa.

La Batalla de Roncesvalles

El mítico combate entre la retaguardia de Carlomagno y los vascones, que dio origen al cantar de Roldán y a una de las leyendas más poderosas de la Edad Media europea.

Cleopatra

La última reina del antiguo Egipto sedujo a Julio César y Marco Antonio, pero fue mucho más que una figura de belleza: estratega, gobernante y símbolo de resistencia ante Roma.

Viriato contra Roma

El pastor lusitano que se convirtió en un líder indomable frente al poder de Roma. Su historia encarna la lucha del pueblo contra el imperio más poderoso del mundo antiguo.

Alejandro III de Macedonia, Alejandro Magno

Conquistó el mundo conocido antes de cumplir los 33 años. Su ambición, su genio militar y su legado cultural lo convirtieron en una leyenda de todos los tiempos.

Sócrates

Esparta y el Paso de las Termópilas (I)

El filósofo que eligió la muerte antes que renunciar a sus principios. Un viaje al origen del pensamiento crítico, la mayéutica y el valor de la palabra como herramienta de cambio.

Primera parte del relato sobre los espartanos, su forma de vida y su preparación para el combate. Un pueblo que elevó la disciplina y el sacrificio a sus máximas virtudes.

Esparta y el Paso de las Termópilas (II)

La batalla definitiva: 300 guerreros frente al ejército persa. Heroísmo, estrategia y muerte en una narración épica sobre el valor frente a lo imposible.

Tutankamón

El faraón niño cuya tumba, intacta durante siglos, revolucionó la arqueología. Misterios, maldiciones y la fascinación eterna por el Egipto antiguo.

A través de su inconfundible voz y estilo narrativo, Juan Antonio Cebrián consigue transportar al oyente al corazón mismo de la historia, con relatos cargados de tensión, emoción y conocimiento. Su talento para convertir la divulgación en una experiencia inolvidable sigue siendo un referente casi dos décadas después de su fallecimiento.

Con este relanzamiento, Onda Cero rinde homenaje a uno de los grandes comunicadores de la radio en español y reafirma su compromiso con la divulgación rigurosa y de calidad, ahora en formato podcast.

Los nuevos ‘Pasajes de la Historia’ ya están disponibles en la web y app de Onda Cero y en las principales plataformas de audio