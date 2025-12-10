Onda Cero cierra 2025 con su mayor audiencia en diez años y con Carlos Alsina pulverizando de nuevo su récord histórico

La pluralidad, la diversidad de voces y la objetividad de Onda Cero recibe en su 35º aniversario la confianza de casi 2,3 millones oyentes, según la 3ª ola del Estudio General de Medios. La cadena generalista de Atresmedia suma 152.000 nuevos oyentes con respecto al año anterior.

Carlos Alsina no tiene techo: el comunicador más relevante vuelve a hacer con Más de uno su mejor registro histórico. Suma 109.000 nuevos oyentes y alcanza 1.736.000 seguidores.

El rigor y la capacidad de análisis de Rafa Latorre llevan a La brújula a crecer en 11.000 oyentes con respecto a hace un año. Suma ya 539.000 seguidores.

Gracias a su estilo cómplice y cercano, Julia Otero, con Julia en la onda, alcanza los más de un millón de oyentes el sábado, lo que supone crecer más de 88.000 oyentes con respecto a hace un año. El domingo se sitúa en los 833.000 seguidores. El programa es el segundo más escuchado en las mañanas de fin de semana.

La complicidad y el estilo desenfadado, permiten a Jaime Cantizano y su Por fin crecer con respecto a hace un año, llegando a los 461.000 porfineros (+3.000).

Los deportes de Onda Cero

La pasión y la emoción del deporte también vuelan alto en Onda Cero: Edu García, al frente de Radioestadio, logra en 2025 605.000 oyentes los sábados y 618.000 los domingos, lo que supone crecer en la media anual 60.000 hinchas. Por su parte, Radioestadio noche, con Rocío Martínez y Edu Pidal alcanzan los 263.000 seguidores en la media del año, 40.000 más que el año pasado

Un total de 214.000 personas se informan cada jornada con Elena Gijón y Noticias mediodía, lo que supone un incremento de 4.000 oyentes con respecto a la ola anterior.

Europa FM

Europa FM es la cadena musical que más crece. Incorpora con respecto a hace un año a 100.000 nuevos oyentes, situándose en los 809.000. La combinación de la mejor comedia y la música que más suena hacen crecer a Cuerpos especiales, con Eva Soriano y Nacho García hasta los 425.000 oyentes, su mejor dato en los últimos dos años.

La radio está en plena forma. 24,5 millones de personas la escuchan en España, de los cuales casi 14 millones optan por las cadenas generalistas, demostrando la solidez del medio, a pesar de la competencia por el ocio y en un contexto de propagación de bulos y fake news.