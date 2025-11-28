Onda Cero Podcast estrena la versión en audio de '#CASO', el true crime de Carlos Quílez

Onda Cero Podcast acaba de estrenar la versión sonora de '#CASO', la serie documental original de Atresmedia Televisión que reconstruye algunos de los crímenes más impactantes de las últimas décadas en España. La adaptación en formato audio mantiene la esencia del true crime televisivo, con una narrativa inmersiva, documentación rigurosa y el sello de tres referentes del periodismo de sucesos: Carlos Quílez, Cruz Morcillo y Bea Osa.

"Las historias que hemos abordado en '#CASO' nos impactaron y emocionaron cuando las conocimos como periodistas. Solo puedes emocionar al oyente si antes te has emocionado tú", afirma Carlos Quílez, quien ejerce como narrador y conductor de cada episodio.

"'#CASO' es true crime de primera categoría, porque lo hemos tratado sin aderezos ni sobreactuaciones. Hemos dejado que la historia hable por sí sola", añade el periodista, destacando el tratamiento sobrio y directo de la serie.

En esta línea, Quílez lanza una advertencia que define el tono del pódcast: "Van a escuchar el crimen en primera persona, de la mano de sus protagonistas, sin filtros ni censuras. Aunque a usted no le guste el crimen, al crimen sí le gusta usted".

Cada episodio, de unos 50 minutos, reconstruye un caso criminal real, con material documental, testimonios de los investigadores y un guion narrativo que invita a escuchar sin interrupciones.

Junto a Quílez, Cruz Morcillo y Bea Osa completan la investigación con entrevistas, análisis y contexto que arrojan luz sobre los detalles clave de cada caso. Esta primera temporada incluye seis crímenes ocurridos entre 1992 y 2017, configurando una apuesta decidida por el periodismo de profundidad en audio.

'#CASO' es una producción de Atresmedia en colaboración con La Caña Brothers, dirigida por José Ángel Montiel y con producción ejecutiva de Teresa Latorre. Su paso al formato pódcast refuerza el compromiso de Onda Cero Podcast con los contenidos de no ficción, acercando al oyente historias reales tratadas con rigor, sin dramatizaciones innecesarias y con una cuidada narrativa sonora.

'#CASO' ya está disponible en la web y app de Onda Cero y, cada semana, un nuevo episodio en las principales plataformas de audio.