Onda Cero, la cadena más creíble de la radio española y Atresmedia se consolida como referente informativo

Atresmedia ha sido reconocido, una vez más, como el grupo de comunicación líder en información y confianza en España. Así lo refleja el Digital News Report 2025, el informe de referencia mundial elaborado por el Reuters Institute for the Study of Journalism y la Universidad de Oxford, en colaboración con la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra.

Onda Cero, la radio más confiable

Entre los datos más destacados del informe, Onda Cero se alza como la emisora de radio más confiable del país, alcanzando un 46% de índice de confianza entre los oyentes. La cadena generalista de Atresmedia supera a sus principales competidores, la Cadena SER (45%) y COPE (43%), consolidando así su papel como referencia informativa en el panorama radiofónico español.

Además, según la primera ola del Estudio General de Medios publicada en abril, Onda Cero recibió la confianza de 2.050.000 oyentes, sumando 149.000 nuevos oyentes respecto al mismo periodo del año anterior. Esta cifra la convierte en la emisora que más crece, reflejo directo de la confianza y fidelidad que inspira en su audiencia.

Antena 3 Noticias y laSexta, líderes de credibilidad y seguimiento

En televisión, Antena 3 vuelve a situarse en lo más alto de la confianza ciudadana con un sólido 50%, mientras que laSexta obtiene un destacado 42%, posicionándose ambas como los canales privados con mayor credibilidad del país.

Los informativos de ambas cadenas también revalidan su posición como fuentes principales de información para los españoles. Antena 3 Noticias es la fuente más utilizada para informarse (38%), seguida por laSexta Noticias, que ocupa el tercer puesto del ranking con un 23%. En conjunto, los informativos del grupo suman un contundente 61%, muy por encima de RTVE (27%) y Mediaset (38%).

Un modelo informativo basado en la calidad y la cercanía

El Digital News Report 2025 refleja una tendencia que se mantiene firme a lo largo de los años: la confianza del público en los grandes medios profesionales frente al ruido informativo de nuevas plataformas digitales. La apuesta de Atresmedia por la calidad, la pluralidad, la cercanía y el rigor sigue cosechando reconocimiento, no solo entre la audiencia, sino también en los análisis independientes de mayor prestigio internacional.

Además, los datos de audiencia del mes de mayo refuerzan ese liderazgo: Antena 3 fue la cadena más vista por décimo mes consecutivo (13,3%) y Atresmedia lideró el conjunto de los grupos audiovisuales por 25º mes consecutivo, con un 27% de cuota, a pesar de contar con un canal menos que su competidor directo.