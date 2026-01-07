Las Campanadas de Atresmedia se consolidan como el evento de mayor audiencia y eficacia publicitaria de la televisión en España

Las Campanadas de Fin de Año se consolidan como el evento de mayor audiencia y eficacia publicitaria de la televisión en España. Los anunciantes presentes en las Campanadas de Atresmedia, este año con publicidad en simulcast en Antena 3 y laSexta, lideran el ranking de los anuncios más vistos del año entre las televisiones comerciales.

Los cinco spots emitidos justo después de las campanadas de Atresmedia se convierten en los más vistos de 2025, con audiencias cercanas a los cinco millones de espectadores y el liderazgo absoluto frente a sus principales competidores. Coca-Cola y CaixaBank, los dos primeros, registran 4.956.000 contactos. Completan el Top 5 otros anunciantes como El Corte Inglés, Central Lechera Asturiana y Estrella Galicia con pases posteriores en el mismo bloque y una media de 4,8 millones de contactos.

En el terreno de la publicidad especial e integrada en contenido, Estrella Galicia, Iberdrola y Netflix fueron las marcas más destacadas de la noche, alcanzando también los cinco millones y situándose en los máximos anuales de publicidad no convencional.

Las Campanadas de Atresmedia se consolidan como el mejor escaparate publicitario de la televisión en cuanto a eficacia publicitaria. Así lo demuestra un estudio realizado por la empresa de investigación Appinio tras las Campanadas 2025, centrado en los espectadores de Antena 3 y laSexta, que confirma que la publicidad emitida durante este evento logra altos niveles de atención, recuerdo e implicación emocional.

Máxima atención en un contexto único

El estudio confirma que la experiencia publicitaria durante las Campanadas se vive con una intensidad claramente superior a la habitual. Más del 73% de los espectadores declara haber prestado una atención alta a la publicidad emitida durante el programa. Además, el 77% afirma que las marcas vistas durante las Campanadas le llamaron más la atención que si las hubiera visto en otro momento del año, debido a tratarse de un evento de máxima audiencia en el que la publicidad se percibe como más relevante.

Asimismo, el 83% considera que la publicidad emitida durante las Campanadas se recuerda más que la publicidad habitual en televisión, mientras que el 70% asegura haberse sentido más involucrado mientras veía la publicidad. Unos datos que refuerzan el carácter diferencial de este evento televisivo como entorno de alta atención, recuerdo e implicación para las marcas.

Alto recuerdo de marca en publicidad convencional y publicidad especial integrada

Iberdrola (el último spot del año con un 48% de recuerdo) y Coca-Cola (el primer spot de 2026 con un 56%), lideran el recuerdo publicitario en formato spot, seguidas de marcas como CaixaBank (31%) y Central Lechera Asturiana (21%).

En publicidad especial integrada durante las Campanadas, Estrella Galicia con un 49% de recuerdo, Iberdrola con un 37% y la serie Stranger Things de Netflix con un 34%, destacan como las marcas más recordadas apostando por menciones y publicidad virtual.

Del recuerdo a la consideración

El impacto de este mayor nivel de atención y vinculación emocional se traslada también a las fases finales del funnel. Entre los espectadores que recordaban las marcas anunciadas durante las Campanadas, los niveles de consideración son especialmente elevados, con valores que superan el 80% en varias marcas.

Anunciantes como Stranger Things de Netflix, Relojes Festina, Estrella Galicia o Central Lechera Asturiana registran algunos de los índices de consideración más altos del estudio (en torno al 80% o superior), mientras que marcas como Iberdrola o Junta de Andalucía también alcanzan niveles muy sólidos en torno al 70%, especialmente relevantes en categorías que requieren un mayor proceso de reflexión.

Estos resultados confirman que un entorno de alta atención y mayor implicación emocional, como el de las Campanadas, no solo impacta en atención y recuerdo, sino que contribuye de forma directa a la consideración de marca, reforzando su eficacia a lo largo de todo el funnel.