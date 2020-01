Samsung presenta a Neon, un humano artificial

Hasta el momento no se conocen muchos detalles sobre Neon, aunque la compañía ha afirmado que no tiene nada que ver con su asistente digital Bixby. "Al contrario de lo que dicen algunas noticias, Neon no se trata de Bixby ni de nada que hayas visto antes. Neon llegará a #CES2020, ¡así que estad atentos!", señaló Samsung a través de la cuenta oficial de Twitter.

En la descripción de Samsung Neon, la compañía surcoreana ha indicado que el producto ofrece "servicios de entretenimiento, en concreto, producción de efectos especiales, incluidos servicios de creación de modelos, imágenes y gráficos generados por ordenadores para la producción de películas y vídeos". Por lo tanto, parece que lo que Samsung va a presentar es un producto para que los usuarios creen una persona virtual a través de un software especial que estará disponible a través de Neon.Life. Un "humano artificial", como la propia cuenta de Neon señala.

Además, la compañía recalca que con este software también se pueden desarrollar personajes virtuales y se pueden utilizar "programas informáticos para crear y distribuir personajes virtuales de aspecto realista a través de una plataforma de Internet". Asimismo se podrán diseñar y desarrollar "versiones de seres humanos modeladas por ordenadores utilizando animación".