Qué es DLSS 5 y por qué el 'filtro IA' de Nvidia ha causado tanta polémica en el mundo de los videojuegos

Nvidia ha anunciado el lanzamiento de DLSS 5, una evolución de su tecnología de supermuestreo por inteligencia artificial (IA) que promete equiparar la calidad visual de los videojuegos con los efectos especiales de las producciones de Hollywood.

Su llegada está prevista para este otoño y numerosas compañías han mostrado su apoyo a un modelo que no ha terminado de convencer a los jugadores. Al mostrar el resultado en redes sociales, los mensajes negativos de los jugadores se sucedieron hasta el punto de que muchas voces expertas del mundillo auguran una marcha atrás de la compañía tecnológica.

"Se ve horroroso", "se carga la dirección de arte de un juego" o "nadie lo va a usar" son algunos de los mensajes más repetidos en redes sociales tras conocer cómo se muestra DLSS 5, en fase inicial, en algún que otro título conocido como Resident Evil: Requiem o Starfield. Solo basta con ver los comentarios a la publicación de Nvidia para observar la polémica que se ha generado con este denominado 'filtro IA' que no gusta a la mayor parte de los jugadores.

De hecho, empresas como Bethesda ya se han pronunciado y han asegurado que se trata de una versión "muy temprana". "Nuestro equipo de artistas ajustará la iluminación y el efecto final para que quede de la mejor manera que pensamos que irá con cada juego", reza el mensaje de la compañía, que destaca que todo quedará "en manos del equipo de control de arte" y que será "totalmente opcional para los jugadores".

Qué es DLSS 5: por qué revoluciona los videojuegos y cómo funciona con la IA

Según detalló la empresa en el marco de la conferencia GTC, DLSS 5 introduce un modelo de renderizado neuronal en tiempo real. A diferencia de las versiones anteriores, que se centraban en escalar la resolución o generar cuadros ('frames') adicionales, esta nueva iteración es capaz de "infundir" píxeles con iluminación y materiales fotorrealistas mediante el análisis semántico de la escena.

El fundador y director ejecutivo de Nvdia, Jensen Huang, calificó este avance como el "momento GPT para los gráficos". "Estamos reinventando la computación gráfica una vez más", afirmó Huang, destacando que la tecnología combina el renderizado tradicional con la IA generativa para lograr un salto cualitativo en el realismo sin perder el control artístico.

La clave de DLSS 5 reside en su capacidad para entender elementos complejos como el cabello, la piel translúcida o el comportamiento de los tejidos bajo distintas condiciones lumínicas.

Qué videojuegos estrenarán DLSS 5 y qué compañías lo apoyan

Se trata de un proyecto que se encuentra en su fase inicial y que ya cuenta con el respaldo de Bethesda, Capcom, Hotta Studio, NetEase, NCSoft, S-Game, Tencent, Ubisoft y Warner Bros. Games.

Entre los juegos que estrenarán esta tecnología se encuentran 'Resident Evil Requiem', 'Assassin’s Creed Shadows', 'Starfield' y la esperada remasterización de 'The Elder Scrolls IV: Oblivion', según anunció la empresa en un comunicado.