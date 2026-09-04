Qué es Astra, el potente nuevo modelo de inteligencia artificial ChatGPT lanzado por OpenAI

El nuevo modelo de inteligencia artificial presentado por OpenAI ha captado la atención de los usuarios más avanzados en IA. Este modelo es, hasta la fecha, el más capaz de la compañía y el que caracterizan como el que menos intervención humana necesita. Llamado GPT-6 Astra, supone un gran avance en la realización de aquellas tareas más complejas, como navegar por internet, programar, ciberseguridad o realizar tareas profesionales. El modelo, presentado el pasado 3 de septiembre, se extenderá a los usuarios de los planes Plus, Pro, Business y Enterprise de OpenAI, además de estar disponible a través de la API y AWS.

GPT-6 Astra destaca, como ya se ha comentado, por su capacidad de autonomía y por completar procesos complejos de varios pasos. Es decir, no solo se limita a responder peticiones de los usuarios sino que, según la compañía, puede encargarse de tareas que van más allá de lo que estamos acostumbrados, como buscar empleo o vivienda, desarrollar un videojuego, leer documentos o llevar a cabo herramientas digitales, todo ello con poca intervención humana. OpenAI asegura, además, que GPT-6 Astra también se podrá encargar de trabajos como preparar impuestos o dar formato a documentos jurídicos. Entre esto, lo que la compañía busca es no limitar al usuario a una única respuesta, sino realizar una tarea paso a paso.

Qué puede hacer GPT-6 Astra

La nueva propuesta de OpenAI con GPT-6 Astra ha pasado de ser una simple 'generación de texto' a ejecutar tareas paso a paso para el usuario. Tal como explica la compañía, este modelo está diseñado para trabajar de forma autónoma, lo que permite resolver trabajos complejos que abarcan casos del ámbito cotidiano al profesional.

Trámites personales. OpenAI ha aclarado que esta nueva IA puede asumir búsquedas complejas como encontrar empleo o vivienda , lo que reduce procesos de horas a apenas minutos. Además, permite también dar formato a documentos jurídicos.

, lo que reduce procesos de horas a apenas minutos. Además, permite también dar formato a documentos jurídicos. Manejo de software . En principio, como explica OpenAI, es capaz de interactuar con la web utilizando programas informáticos en pocos minutos, básicamente, como lo haría un usuario.

. En principio, como explica OpenAI, es capaz de en pocos minutos, básicamente, como lo haría un usuario. Programación. Ofrece soporte en ingeniería software permitiendo crear videojuegos o diseñar 'renders' de arquitectura.

permitiendo crear videojuegos o diseñar 'renders' de arquitectura. Preguntas. No se limita a responder preguntas de los usuarios , sino que completa tareas largas de principio a fin sin que le den las instrucciones de cada paso.

, sino que completa tareas largas de principio a fin sin que le den las instrucciones de cada paso. Ciberseguridad. Es capaz de detectar fallos de seguridad y crear herramientas para comprobar si los sistemas de la web son vulnerables.

Todos estos avances, tal como sostiene la compañía OpenAI, demuestran que poco a poco comienza la era de la inteligencia artificial general (IAG). Y, más allá de todas estas nuevas capacidades, la incógnita que plantea este modelo de IA es la dificultad del usuario de 'a pie' para comprender en qué punto están este tipo de sistemas a medida que les delegamos tareas más complejas.