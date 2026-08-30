La NASA lanza al espacio el telescopio Nancy Grace Roman, el más grande jamás construido

El telescopio Nancy Grace Roman de la NASA, el observatorio panorámico más grande jamás construido, ha despegado a bordo de un cohete Falcon Heavy de SpaceX con la misión de explorar el universo y buscar respuestas sobre la energía oscura, los exoplanetas y la astrofísica infrarroja, cuyos resultados podrían cambiar los modelos actuales de la física.

El lanzamiento ha tenido lugar a las 7:26 hora del este de Estados Unidos desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA, en Florida. Las características de este telescopio son únicas: tiene un campo de visión 100 veces mayor que la del telescopio Hubble y podría desafiar la comprensión actual del universo, porque solo un mes de observaciones permitirá rastrear la Vía Láctea y detectar la mitad de las estrellas.

Un mayor catálogo de exoplanetas, estrellas y una nueva configuración del universo

Según la NASA, esto generará un catálogo mayor a cualquiera de los existentes. Se espera que Roman tarde 100 días en llegar a su destino final: una zona gravitacionalmente estable entre el Sol y la Tierra conocida como el punto de Lagrange L2 desde donde rastreará el universo en busca de respuestas sobre la energía oscura, los exoplanetas y la astrofísica infrarroja.

El telescopio observará más de 2.000 millones de galaxias, lo que permitirá medir la expansión del universo y ayudará a descubrir hasta 40 veces más exoplanetas de los que se conocen hoy, gracias a un coronógrafo que cancela el brillo de las estrellas y permite fotografiar los planetas próximos a ellas.

Diferencias con Hubble o James Webb

La principal diferencia de Roman respecto al Hubble o el James Webb, el telescopio más poderoso creado por el ser humano, es su amplio campo de visión, que permite observar muchas más regiones del espacio al mismo tiempo. Hubble y el James Webb permiten ver con nitidez las hojas y los pájaros en los árboles lejanos, y misiones como SPHERE aportan una vista panorámica del bosque entero, mientras que Roman hace ambas cosas a la vez.

Gracias a ello, transmitirá 11 terabytes de datos al día, equivalentes a descargar unas 350 películas en resolución 4K Ultra HD cada 24 horas. El nuevo telescopio, que adopta su nombre de la primera astrónoma jefe de la NASA y tendrá tres objetivos principales en sus primeros cinco años de vida.