Eclipse lunar parcial en España: a qué hora y dónde se podrá ver esta madrugada

Para encontrar un precedente similar en el territorio nacional hay que remontarse al 7 de septiembre de 2025, fecha en la que se pudo disfrutar de un oscurecimiento total. Al igual que en aquella ocasión, el disco lunar adquirirá durante esta madrugada del viernes 28 de agosto una llamativa tonalidad ocre, un efecto óptico que los especialistas comparan con el color que tiñe los atardeceres terrestres.

El desarrollo de este evento astronómico exigirá trasnochar o madrugar bastante. Según los cálculos, la fase parcial arrancará de manera oficial en torno a las 4:34 minutos de la madrugada en horario peninsular español. No obstante, el astrofísico Javier Armentia señala que desde las 4:25 ya se podrá apreciar cómo la parte superior izquierda de la Luna llena comienza a perder su redondez habitual con una curvatura inusual.

A medida que los minutos avancen, la sombra terrestre irá engullendo gradualmente la superficie iluminada hasta alcanzar su punto de máxima ocultación a las 6:12 de la mañana. Será precisamente en este momento cumbre, mientras el satélite desciende hacia el oeste y el cielo empieza a clarear, cuando se materialice la famosa estampa de la Luna de sangre, mostrando su característico color rojizo.

Las mejores zonas del país para la observación

Aunque el evento será visible desde toda la geografía española, la experiencia completa dependerá de la ubicación del observador, ya que el amanecer interrumpirá el espectáculo en algunas regiones.

Los habitantes de la franja occidental, que abarca Galicia, parte de León, Zamora, Salamanca, Extremadura y las provincias andaluzas de Huelva, Sevilla y Cádiz, serán los más privilegiados, sumándose a ellos las Islas Canarias y Ceuta, donde también se podrá contemplar el ciclo íntegro antes del ocaso lunar.

Por el contrario, trazando una línea imaginaria desde Asturias hasta Málaga, los residentes del centro y este peninsular se perderán el desenlace. En ciudades como Madrid o Pamplona, así como en los territorios de Baleares y Melilla, el satélite se esconderá bajo el horizonte antes de que el eclipse haya concluido, coincidiendo con la salida del Sol.

A nivel global, el fenómeno también será visible en África, Europa, el oeste de Asia y de forma íntegra en toda América, donde el horario permitirá disfrutarlo antes de la medianoche del jueves 27.

Consejos para disfrutar del evento astronómico

A diferencia de lo que ocurre con los eclipses solares, la observación de este tránsito lunar es completamente segura y no requiere el uso de gafas protectoras ni filtros especiales. El fenómeno está al alcance de cualquiera que dirija su mirada al firmamento a simple vista, aunque el uso de unos prismáticos o un telescopio enriquecerá enormemente la experiencia al permitir apreciar con mayor nitidez el contraste entre la zona ensombrecida y la porción aún iluminada.

El característico tono cobrizo que se apoderará del satélite durante la fase de máximo ocultamiento tiene una explicación puramente atmosférica. La luz del Sol, al intentar atravesar la capa de gases que envuelve la Tierra, se filtra de tal manera que solo las longitudes de onda rojas logran escapar y proyectarse sobre la superficie lunar, recreando en el espacio el mismo efecto visual que admiramos cada tarde cuando el Sol se despide en nuestro propio horizonte.