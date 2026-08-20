Un grupo de hackers filtra imágenes del GTA VI tres meses antes de su salida y amenaza a Rockstar

Un colectivo de hackers que se identifica como Cyberleek ha difundido varios vídeos e imágenes que aparentan proceder de una versión jugable de Grand Theft Auto VI, a tres meses del lanzamiento previsto del esperado título de Rockstar Games. El grupo acompaña la filtración de un manifiesto en el que acusa a las grandes editoras de prácticas "anticonsumidor", exige cambios en la venta y preservación de videojuegos y amenaza con continuar sus acciones si no obtiene una respuesta pública.

La filtración llega en uno de los momentos más delicados de la campaña de promoción de GTA VI. Rockstar prepara para el próximo 27 de agosto un nuevo vistazo oficial al juego, mientras que su lanzamiento continúa fijado para el 19 de noviembre de 2026 en PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

Imágenes y vídeos de un supuesto desarrollo de GTA VI

El material comenzó a circular en internet durante los últimos días y está vinculado a mencionada identidad. Entre los contenidos publicados aparecen vídeos que muestran a Jason Duval, uno de los protagonistas de GTA VI, en distintas situaciones de juego, así como imágenes que el grupo presenta como parte del mapa de Leonida, el estado ficticio en el que se desarrolla la aventura.

Uno de los vídeos muestra a Jason jugando al baloncesto junto a una vivienda situada cerca de la costa. Otro fragmento presenta una secuencia de conducción que termina con el atropello de un camión de reparto y una agresión a su conductor.

Curiosamente uno de los metrajes del juego filtrados muestra una escena cinemática que podría ser un guiño a su propia acción. En ella aparece Jason hablando con un personaje del juego que está haciendo algo ilegal online al que le dice "Disfruta hasta que los hombres de traje te encuentren y te cierren el pico", a lo que el otro personaje responde con un "tranquilo, no saben nada de mí porque uso una VPN".

La autenticidad de todos los materiales publicados no está demostrada de forma independiente. Sin embargo, varios medios especializados han señalado elementos que apuntan a que, al menos parte de las imágenes, podría proceder de una versión real del juego.

Además, Take-Two, matriz de Rockstar, ha comenzado a solicitar la retirada de algunos contenidos mediante reclamaciones de derechos de autor, una reacción que constituye una señal relevante sobre la naturaleza del material, aunque no permite determinar por sí sola cómo fue obtenido.

Algunos de los vídeos retirados han vuelto a aparecer posteriormente en otras plataformas y comunidades, dificultando el intento de contener su difusión.

Cyberleek convierte la filtración en un manifiesto contra la industria

La publicación no se limita a mostrar contenido supuestamente confidencial. Cyberleek ha acompañado las imágenes de un comunicado en el que presenta sus acciones como una campaña contra determinadas prácticas comerciales de la industria del videojuego.

El grupo sostiene que las editoras han convertido las compras digitales en licencias, comercializan como contenido adicional elementos que ya pueden encontrarse dentro de los archivos de determinados juegos y mantienen experiencias para un jugador que pueden quedar inutilizadas cuando dejan de funcionar sus servidores.

"Las editoras venden licencias y las llaman compras. Lanzan juegos inacabados y los llaman servicios vivos. Bloquean contenido en los discos y lo llaman DLC. Matan juegos y se quedan con el dinero", sostiene Cyberleek en su manifiesto.

La organización asegura además que sus acciones no terminarán con esta filtración. En el comunicado afirma que continuará "interrumpiendo sus operaciones" hasta que las compañías afectadas publiquen una declaración y una disculpa acompañadas de compromisos concretos.

Tres exigencias dirigidas a las grandes editoras

El denominado "CYBERLEEK Edict" establece tres demandas principales. La primera está relacionada directamente con uno de los elementos que el grupo utiliza para justificar su ofensiva: las preventas digitales.

Cyberleek exige que ninguna compañía permita comprar un videojuego digital antes de su lanzamiento y de la publicación de análisis independientes. El colectivo sí considera aceptables las preventas de copias físicas, argumentando que estas tenían sentido cuando la fabricación y distribución de discos implicaban una disponibilidad limitada.

En su comunicado, el grupo cuestiona que las compañías mantengan las preventas en la distribución digital cuando una copia virtual no puede "agotarse".

La segunda exigencia se dirige contra el contenido descargable de pago que, según Cyberleek, ya se encuentra incluido en los archivos del juego adquirido por el usuario. El colectivo reclama que no se cobren por separado misiones, personajes, armas u otros elementos para un jugador que ya formen parte del producto base.

"Cuando alguien paga más de 70 USD por un juego, ha comprado los datos. Todos ellos", afirma el grupo.

La tercera petición está relacionada con la preservación de los videojuegos. Cyberleek reclama que cualquier título con contenido para un jugador incorpore un modo alternativo sin conexión y que, cuando finalice el soporte de los servidores, las compañías publiquen un último parche que permita acceder indefinidamente a ese contenido de manera local.

Como ejemplo, el colectivo menciona The Crew, de Ubisoft, cuya dependencia de servidores convirtió el cierre del servicio en un problema para quienes habían adquirido el juego.

Una protesta que también promociona una criptomoneda

La campaña de Cyberleek presenta, sin embargo, una particularidad que ha generado dudas sobre sus verdaderas motivaciones. El grupo utiliza la atención obtenida mediante la filtración para promocionar una criptomoneda vinculada a su identidad.

Su propia página web afirma que está recaudando fondos para un proyecto secreto destinado a financiar infraestructura y medidas de seguridad necesarias para mantener sus operaciones. Cyberleek niega expresamente que se trate de una operación para obtener dinero y asegura que los fondos se destinarán a esa infraestructura.

Medios especializados han mostrado cautela ante esta combinación de activismo, filtraciones y promoción de criptomonedas.

Por ahora tampoco está claro quién forma realmente Cyberleek, cómo obtuvo el material ni si existe una conexión con anteriores incidentes de seguridad relacionados con Rockstar.

Rockstar vuelve a afrontar una filtración antes de GTA VI

No sería la primera vez que Grand Theft Auto VI se enfrenta a una filtración de grandes dimensiones. En septiembre de 2022, Rockstar sufrió una intrusión que permitió publicar alrededor de 90 vídeos del juego cuando todavía se encontraba en desarrollo. Aquel episodio terminó provocando consecuencias judiciales para el responsable identificado por las autoridades.

El nuevo caso llega, además, en un momento especialmente sensible. Rockstar tiene programado para el 27 de agosto un "Extended Look" de GTA VI, después de haber publicado previamente dos tráilers y numerosos materiales promocionales oficiales. La compañía mantiene el lanzamiento para el 19 de noviembre.

El calendario convierte la filtración en un problema particularmente incómodo: parte del material que Rockstar tenía previsto presentar oficialmente puede quedar eclipsado por contenidos difundidos sin autorización antes del evento.

La amenaza: "nadie está a salvo"

Cyberleek no presenta su operación como una acción aislada contra Rockstar. El grupo utiliza el caso de GTA VI como advertencia para el resto de grandes editoras.

"CYBERLEEK seguirá interrumpiendo sus operaciones hasta que emitan una declaración pública y una disculpa con un compromiso concreto para reparar el daño que han causado", afirma el comunicado.

El colectivo también descarta cualquier negociación privada y asegura que no aceptará acuerdos confidenciales. Su advertencia final amplía el objetivo más allá de Rockstar: "Si CYBERLEEK puede llegar hasta Rockstar, nadie está a salvo".

Por el momento, no existe confirmación pública de que Cyberleek haya comprometido directamente los sistemas internos de Rockstar ni se conoce con precisión el método utilizado para obtener los archivos. Tampoco se ha demostrado que todo el material atribuido al grupo proceda de una misma fuente.

La gran incógnita ahora es si la operación terminará con las retiradas de contenido y la llegada de GTA VI el próximo noviembre o si Cyberleek cumplirá su amenaza y publicará nuevos materiales antes del lanzamiento. Por ahora, Rockstar mantiene silencio público sobre la filtración y continúa adelante con su calendario promocional.