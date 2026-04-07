La empresa aeroespacial española FOSSA abre sede en Japón y refuerza su expansión en Asia

La compañía española FOSSA Systems da un paso clave en su estrategia de internacionalización con la apertura de una nueva sede en Japón y la firma de un acuerdo estratégico con la multinacional nipona Kanematsu Corporation. La operación marca su desembarco en el mercado asiático y consolida su posicionamiento en el sector aeroespacial y de defensa a nivel global.

La nueva oficina, ubicada en Tokio, funcionará como centro operativo para toda la región Asia-Pacífico (APAC), permitiendo a la compañía fortalecer su presencia internacional y estrechar la colaboración con instituciones y organismos locales, tanto públicos como privados. Se trata de la tercera sede de FOSSA, tras Madrid y Lisboa, y la primera fuera de Europa.

Además de esta expansión física, FOSSA ha sellado una alianza en exclusiva con Kanematsu Corporation, un conglomerado japonés con más de 130 años de historia y fuerte presencia en sectores como el aeroespacial, la defensa y la tecnología avanzada. El acuerdo contempla la comercialización en Japón de las soluciones satelitales soberanas de la empresa española, incluyendo aplicaciones en comunicaciones seguras e inteligencia de señales.

El CEO y fundador de FOSSA Systems, Julián Fernández, ha subrayado la relevancia de este movimiento estratégico: “Se trata de un paso histórico que no solo consolida una alianza sólida, sino que refuerza nuestra presencia en una región clave como Asia-Pacífico”.

Por su parte, desde Kanematsu destacan que la colaboración permitirá ampliar sus capacidades en el ámbito espacial, especialmente en soluciones de pequeños satélites orientadas a la seguridad nacional, en un contexto de creciente demanda tecnológica.

FOSSA Systems, especializada en el desarrollo de satélites y soluciones de conectividad IoT, ha experimentado un rápido crecimiento en los últimos años. Desde su fundación en 2020, ha puesto en órbita 25 satélites y trabaja en el despliegue de una constelación de 80 dispositivos en órbita baja para ofrecer cobertura global.

La compañía también ha sido recientemente seleccionada para participar en el programa DIANA de la OTAN, un reconocimiento a su capacidad tecnológica y su papel emergente en el ámbito de la defensa aeroespacial.

Con este nuevo paso en Japón, FOSSA refuerza su ambición de convertirse en un actor global en el sector espacial, llevando su tecnología más allá de Europa en un momento marcado por la creciente relevancia estratégica del espacio.