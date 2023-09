Cómo quitar los canales de WhatsApp

Meta ha lanzado los “canales” de WhatsApp, una nueva función que permite a los usuarios de la plataforma de mensajería recibir novedades de personas y entidades directamente y de forma privada. WhatsApp ha anunciado estas listas de difusión en 150 países y las está activando de forma gradual. Así, a partir de ahora, los usuarios podrán acceder a estos nuevos canales en la pestaña de "Novedades" dentro de la propia aplicación de WhatsApp.

En los canales de WhatsApp -a diferencia de sus chats- se envía contenido de manera unidireccional a los seguidores, sin que estos tengan la posibilidad de responder. Es similar a lo que ya ofrecía el gran competidor de la app, Telegram, y que permite a los usuarios una nueva vía de información.

Con esta nueva función, se podrá usar WhatsApp para empezar a recibir actualizaciones de personas y entidades que no se encuentren en nuestra lista de contactos. Pero la herramienta no permite chatear con las mismas, simplemente, recibir los datos que esta comparta y reaccionar a esa información en signo de conformidad o disconformidad además de realizar encuestas. Sin embargo, el administrador de estos nuevos canales, que están abiertos al público, no tendrá acceso al número de teléfono ni a información personal de los usuarios.

Esta función todavía no está disponible en todos los dispositivos. Conforme los usuarios vayan instalando las nuevas actualizaciones, irán pudiendo acceder a este servicio, al que podrán decidir si suscribirse o no. En caso de que lo hagan podrán elegir sus canales predilectos y si se cansan de ellos podrán darse de baja.

¿Cómo eliminar un canal de WhatsApp?

A pesar de que WhatsApp incorpore esta actualización, los usuarios tienen la opción de no usarla. Para eliminar aquellos canales que no se quieran emplear, según el portal Mag, se deben seguir estos pasos: