ECLIPSE SOLAR

El eclipse solar llega a España: así se ha visto desde las ciudades españolas antes de alcanzar la totalidad

El fenómeno astronómico será visible con totalidad desde la geografía española, un evento que no ocurría desde hacía más de cien años.

Aurora Molina

Madrid |

Eclipse solar visto desde la localidad de Yebes, Guadalajara.
Eclipse solar visto desde la localidad de Yebes, Guadalajara. | EFE/Ismael Herrero

El eclipse solar total será visible desde España por primera vez en décadas. Hasta el momento de su totalidad, el recorrido de la Luna ya ha empezado y desde distintos puntos del globo se puede ver ya cómo desaparece el Sol parcialmente. En países como Francia e Islandia, este fenómeno también ha sido visible, aunque no con la misma exactitud que desde la geografía española.

En España, el eclipse ha comenzado a ser visible desde las 19:30 horas en el norte de Galicia. Durante aproximadamente dos horas, la sombra ha recorrido gran parte del país de oeste a este. El fenómeno astronómico, que reúne a millones de espectadores en miles de puntos de observación, se ha iniciado casi dos horas antes en el mar de Bering y ya ha empezado a cubrir también una parte de Groenlandia y de Islandia.

Eclipse solar parcial visto desde Galicia
Eclipse solar parcial visto desde Galicia | María Baraza

El eclipse se ha prolongado durante algo más de dos horas en España, aunque la fase de totalidad, durante la cual el 40% del territorio español experimentó un anochecer anticipado y efímero, se ha empezado a apreciar a las 20:26 también en Galicia y Asturias, hasta continuar y barrer el país para acabar en Baleares.

El de este miércoles es el primer eclipse de Sol total visible en la península en más de cien años, y el primero también de un carrusel que traerá a España otro eclipse total el próximo 2 de agosto de 2027 y uno anular el 26 de enero de 2028.

Eclipse parcial visto desde Logroño
Eclipse parcial visto desde Logroño | Alberto Martín

La totalidad ha comenzado segundos después de las 20:26 hora peninsular tanto en Estaca de Bares (A Coruña) como en Cabo de Peñas (Asturias), cuando la Luna ha empezado a ocultar por completo la estrella, ofreciendo el apogeo de este evento astronómico.

Después, la franja de totalidad ha continuado adentrándose en la península ibérica cruzándola de oeste a este, pasando por numerosas capitales de provincia, desde A Coruña hasta Palma e incluyendo León, Palencia, Santander, Bilbao, Zaragoza, Teruel, Lleida o Valencia.

La Luna cubre completamente el Sol durante un eclipse solar total, visto desde el Observatorio Astrofísico de Javalambre en Arcos de las Salinas, cerca de Teruel, España
La Luna cubre completamente el Sol durante un eclipse solar total, visto desde el Observatorio Astrofísico de Javalambre en Arcos de las Salinas, cerca de Teruel, España | Reuters

Según datos del Instituto Geográfico Nacional, Formentera ha sido el último punto en despedir el eclipse total, a las 20:33:58 hora peninsular. Aunque en ningún punto de España la totalidad ha durado más de dos minutos, este anochecer adelantado ha sido un gran espectáculo -allí donde los cielos han estado despejados- y muy esperado, porque hace más de un siglo que no había un eclipse total de Sol en la península ibérica y Baleares.

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