Qué es una serie en la Lotería de Navidad 2025 y cuánto cuesta

Con la llegada del sorteo de la Lotería de Navidad, muchas personas se preguntan cómo es el funcionamiento de este evento tan esperado.

Para empezar, el sorteo cuenta con 100.000 números distintos. Estos van del 00000 al 99.999, y cada número cuenta con series de décimos. En los últimos años, se ha ido ampliando el número de serie debido a la alta participación y este año habrá 193 series, es decir, habrá en circulación cinco series más que las que se pusieron a la venta en 2024.

A su vez, cada serie está compuesta por un total de diez décimos. El décimo es cada una de las diez partes en las que se divide un billete, y cada uno de los cuales tiene el mismo número y la misma serie.

De esta manera, estamos hablando de que en 2025 habrá 198 millones de décimos a la venta, que serán distribuidos en 198 series de 100.000 números cada una.

Para que no haya dudas sobre el procedimiento, la dinámica sería esta: de la serie 1 hay 10 décimos del número 00000, otros 10 décimos del número 00001, otros 10 números del número 00003 y así sucesivamente hasta el número 99.999. Después, viene la serie 2, de la que vuelve a haber otros 10 décimos del número 00000, otros 10 décimos del número 00001 y así hasta el número 99.999 de la serie 2, llegando esta sucesión al número 99.999 de la serie 198.

Por lo tanto, recuerda que si compras un décimo con un número específico, hay 198 posibilidades adicionales de que alguien más tenga el mismo número en otra serie. Esto se hace para aumentar las oportunidades de que más personas resulten ganadoras y para distribuir los premios de manera más equitativa entre un mayor número de participantes. Cada décimo de una serie tiene el mismo número, pero los premios se distribuyen proporcionalmente según la fracción representada por ese décimo en particular.

Evolución de la cantidad de series a lo largo de los años del Sorteo Extraordinario de Navidad

Dentro de toda la organización de la Lotería de Navidad, lo que mayores variaciones ha sufrido en los últimos años ha sido la cantidad de números que se ponen en juego y la cantidad de series que se hace de cada uno.

Hacemos un breve repaso:

La década de los 60 acabó con 60.000 números.

La década de los 70 terminó 65.000 números.

La década de los 80 con 66.000 números, manteniéndose invariable hasta el año 2004.

Es a partir de 2005 cuando el aumento de series fue in crescendo:

2005: se puso en juego 170 series de 85.000 números.

2011: pasaron a ser 180 series de 100.000 números.

2012: se redujeron las series a 160 de 100.000 números.

2017: se fijó en 170 series de los 100.000 números.

2021: la emisión de series estaba limitada a 172 de 100.000 números.

2022: había 180 de 100.000 números.

2023: 185 de 100.000 números.

2024: 193 de 100.000 números.

2025: 198 de 100.000 números.

