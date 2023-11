En qué casos puedes perder el paro o el subsidio por desempleo si ganas dinero con la Lotería de Navidad

El sorteo de Lotería de Navidad 2023 está cada vez está más cerca y la ilusión crece entre los participantes, especialmente en aquellas personas que se encuentran en situaciones económicas delicadas o que a día de hoy no tienen trabajo.

Según los últimos datos de afiliación a la Seguridad Social, casi tres millones de personas se encuentran en situación de desempleo en España y muchos de ellos son beneficiarios de algún tipo de subvención o prestación por desempleo, este último lo que se conoce comúnmente como cobrar el paro. Por ello, es normal que a muchas personas le asalten dudas sobre cómo les podría afectar en sus prestaciones si les tocara un pellizco de la lotería de Navidad del 22 de diciembre, o, por qué no, incluso el décimo premiado con el Gordo.

La relación entre prestaciones sociales y la Lotería de Navidad

¿Me pueden quitar alguna de estas prestaciones sociales si me toca la Lotería de Navidad? ¿Cómo afectaría a mi prestación por desempleo si gano algún premio en la lotería? Son algunas de las preguntas que una persona que cobra una prestación social puede plantearse. Ya sea si cobra el paro o cualquier otro subsidio, como en el caso de los mayores de 52 años, la respuesta a esta pregunta tiene varios matices a tener en cuenta.

Para conocer qué ocurre con las prestaciones que el Servicio Público de Empleo Estatal paga a los desempleados en el momento que resultan ganadores de la Lotería de Navidad hay que diferenciar dos situaciones. Lo primero de todo, hay que tener en cuenta que no es lo mismo cobrar la prestación contributiva por desempleo que un subsidio por desempleo. Dependiendo del caso es posible o no seguir recibiendo la ayuda.

En el caso de las personas que están cobrando la prestación contributiva por desempleo, es decir, el paro, pueden seguir cobrando la prestación contributiva aunque les toque algún premio de la Lotería. El motivo es que dentro de los requisitos no hay ningún límite fijado de ingresos mensuales que no se pueda sobrepasar para cobrar la ayuda. No hay que olvidar que este tipo de prestación lo recibe cualquier persona que haya cotizado más de un año, por lo que el mes que reciban el ingreso del dinero de la Lotería no tiene por qué verse sancionado por el SEPE. Lo que sí deberán tener en cuenta es que Hacienda les retendrá parte del premio, en función de la cantidad que le haya tocado.

Por otro lado, en el caso de las personas que están cobrando un subsidio por desempleo, sí pueden perder la prestación, ya que entre los requisitos para acceder a este subsidio está carecer de rentas, de cualquier naturaleza y superiores en cómputo mensual al 75% del Salario Mínimo (SMI), fijado en la actualidad a 1.080 euros brutos al mes, y excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias. Por lo tanto, en el caso de que esté cobrando el subsidio por desempleo y le toque alguno de los premios del Sorteo Extraordinario de Navidad, y la cantidad sea superior a 750 euros, el SEPE le puede denegar el cobro del subsidio extraordinario por desempleo. Igualmente, esta situación de pérdida de la prestación es temporal, al igual que sucede en el caso del Ingreso Mínimo Vital.

Ingreso Mínimo Vital y Lotería de Navidad

Otra situación que puede suscitar duda, es el caso del Ingreso Mínimo Vital: ¿es compatible con un premio de la lotería de navidad? El ingreso mínimo vital es una prestación no contributiva y es compatible con otras ayudas o rentas e incluso con el trabajo. Pero estos ingresos no pueden superar el límite de rentas y patrimonio que establece la Seguridad Social, entidad que gestiona esta prestación.

¿Qué sucede si gano un premio en la Lotería de navidad? El mes que cobres el premio no cobrarás el IMV. Esto se debe a que el premio de la Lotería de Navidad es un cobro extraordinario, es decir, al recibirse una única vez y no mensualmente, solo afectaría a los ingresos del beneficiario del IMV en el mes que se cobre el dinero del premio ganado. Por ejemplo, si ese ingreso extra es recibido en enero de 2024, ese mes se pierde la prestación, pero al mes siguiente ya no habría problema en seguir cobrando la ayuda. Sin embargo, hay un paso previo que es obligatorio para que no haya más sanciones.

La importancia de notificar a la Seguridad Social del cobro de un premio de Lotería de Navidad

Tanto en el caso del subsidio por desempleo como con el IMV, la persona titular de la prestación y que resulte ganadora de la Lotería de Navidad está obligado a notificar a la Seguridad Social del cobro de este premio del sorteo en el plazo de 30 días desde que lo recibió ingresado en su cuenta bancaria. De esta forma, la administración dejará de pagar el mes correspondiente al que se recibe el dinero.

Es importante hacer la notificación, ya que en caso de no comunicarlo en el plazo estipulado, la Tesorería General de la Seguridad Social tiene el derecho de sancionar económicamente al beneficiario y calificará el pago del IMV como un cobro indebido, solicitando que el beneficiario devuelva el dinero íntegro de la prestación.