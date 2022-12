Cuál es el último día para comprar Lotería de Navidad

Faltan solo unas horas para el sorteo de la Lotería de Navidad y es probable que ya tengas tu décimo bien guardado y preparado para seguir todo lo que ocurra en el Teatro Real de Madrid el próximo 22 de diciembre. Pero si no has sido precavido y aún no tienes tu décimo date prisa, que el tiempo se acaba.

La Lotería de Navidad podrá comprarse hasta el día antes del sorteo, es decir, hasta el próximo 21 de diciembre. Las administraciones estarán abiertas en su horario habitual al ser miércoles, por lo que la hora límite para comprar un décimo de forma presencial será aproximadamente entre las 20:30 y las 21:00.

El horario de venta se estirará un poco más, hasta las 22:00 del día 21 de diciembre, para comprar lotería a través de Internet. Se podrá comprar en la web de Loterías y Apuestas del Estado.

El sorteo de Navidad se celebrará el próximo jueves 22 de diciembre a partir de las 9:00 horas. Se repartirán más de 2.500 millones de euros en premios. Podrás seguir el sorteo en ondacero.es con el minuto a minuto de todo lo que ocurra y la información de última hora.