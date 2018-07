Turismo de manifestación

Grecia ha cerrado el 2012 con una cifra de 11,3 millones de turistas extranjeros que vienen a descubrir y vivir la cultura helena. La Acrópolis, el Partenón majestuoso que vigila Atenas y las más de 1.300 islas griegas son los puntos turísticos más visitados, pero las ruinas repletas de historia no son suficiente para una nueva generación de turistas. Los he bautizado como“turistas de manifestación”.

“Queremos sentir el peligro”

Los nuevos viajeros son jóvenes y con cámaras de fotos profesionales cuyo precio supera los 1.000 euros. Vienen con ganas de vivir nuevas emociones, todos han visto las fuertes manifestaciones en la televisión y quieren sentir la tensión en primera persona . Es el caso de unos australianos que conocí en las últimas protestas que sufrió Atenas donde se aprobaron los recortes de 13.500 millones de euros. “ Queremos sentir el peligro, en Australia no sabemos lo que es la crisis y nunca hemos visto disturbios”, me confesaron. Como premio de su viaje se llevaron un gran recuerdo, las fotografías de los griegos peleando por sus derechos.

Disturbios en Syntagma

Las manifestaciones en Atenas suelen ser todas igual, empiezan en la plaza Omonia o Panepistimio y acaban en la plaza Syntagma justo delante del Parlamento heleno. En el 90% de las ocasiones la primera hora transcurre sin incidentes hasta que llegan a Syntagma. Uno sabe perfectamente donde va a saltar la primera carga policial, primero se escuchan chillidos y de repente, un silencio inunda la plaza , son 2 o 3 segundos de tensión , es ahí cuando empieza la contienda. No es un juego meterse dentro de los disturbios, hay que ir bien preparado y acompañado. Las piedras que tiran son de mármol y los gases lacrimógenos caducados te pueden provocar más de un susto. De momento los griegos, siempre tan hospitalarios, han respetado a todos los viajeros, pero llegará el día en el que empiecen a darse cuenta del tour aventurero y no, no les va a gustar.

El 2013 ha empezado tranquilo en Atenas. El FMI ha declarado su intención de no pedir más ajustes los próximos 6 meses, un periodo que coincide con la precampaña alemana. Los "hombres de negro" saben que si no aprueban más recortes el descontento social se contiene y en ese punto estamos. Os contaré si vuelvo a ver a los “turistas de manifestación” jugando a ser intrépidos reporteros en búsqueda de la fotografía perfecta. La desgracia del pueblo heleno convertida en un espectáculo turístico o como dice mi buena amiga griega María: “Bienvenidos a la tragicomedia griega ”.

Una muestra de los disturbios en Grecia durante la manifestación en la que se recordaba el asesinato de Alexandos Grigoropulos. Un policia acabó con la vida del joven en 2008 y seguro que todos recordáis las fuertes manifestaciones que arrasaron la ciudad.