Termina la Feria de Aguascalientes: la mejor feria de América

La Feria de San Marcos se consolida cada año como la máxima feria de América. Un abono amplio -13 festejos-, que copa el espacio taurino, con autoridad, que deja Sevilla hasta la llegada de San Isidro.

Carteles rematados, con las figuras españolas y las promesas del toreo mexicano. Una suma que da espectáculo y revaloriza la fiesta y la afición en Aguascalientes. Tanto es así que este año ha vuelto a ser un éxito de aforo en cada tarde con tres llenos de no hay billetes.



En el apartado artístico también se debe hacer un balance muy positivo. Los grandes triunfadores de San Marcos 2013 han sido Diego Silveti, Joselito Adame, Arturo Macías, Sergio Flores y el español José Antonio Morante de la Puebla. Todos ellos pudieron salir a hombros.



Pero hay que recordar, también, el buen momento de Juan Pablo Sánchez y las dos orejas, en días alternos, que cortó en la feria al igual que Alejandro Talavante, que cumplió el trámite bastante bien. También tocaron pelo Pablo Hermoso de Mendoza, El Payo, Arturo Saldívar, entre otros mientras que Sebastián Castella no tuvo suerte.



En La Divisa contamos con dos protagonistas indiscutibles de lo que nos ha dejado Aguascalientes. Por un lado Ricardo Sánchez, empresario, que analizó positivamente todo lo sucedido durante el abono, destacando el buen momento que atraviesan las jóvenes esperanzas mexicanas que apuntan a la cima del toreo. Juan Pablo Sánchez, Diego Silveti, Arturo Saldívar y Sergio Flores no solo han puntuado en la feria hidrocálida, también dejaron momentos de alto nivel artístico.



Ricardo Sánchez se mostró satisfecho con las entradas registradas y de la respuesta del público ante esa apuesta por la calidad de aunar veteranía y promesas jóvenes del toreo local. Además el resultado artístico avala el trabajo bien hecho que se ha desempeñado allí.



Joselito Adame salió a hombros el 2 de mayo tras cortar dos orejas a un encierro de Fernando de la Mora. El 25 de abril paseó una y el día 21 obtuvo el primer apéndice auricular de la feria y escuchó una fuerte ovación. Un total de cuatro orejas, la buena imagen mostrada, ya no solo en su Aguascalientes natal sino en el resto de ferias de México y América, avalan a Joselito Adame que crea ambiente para el día en que haga el paseíllo en Las Ventas (4 de junio).



En La Divisa quisimos compartir sus sensaciones tras los repetidos triunfos, las cuatro orejas de Aguascalientes y sus expectativas de cara a la temporada española. Confiado, con ilusión y seguridad en su buen momento el torero hidrocálido compartió sus sensaciones con está convencido que rodarán bien las cosas.