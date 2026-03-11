La Asociación Madres Solteras por Elección en La Rioja reclama la ley de familias monoparentales aprobada en 2023

La Asociación Madres Solteras por Elección en La Rioja denuncia que se cumplen tres años de desprotección para este colectivo tras aprobarse por unanimidad una ley de familias monoparentales en el parlamento regional.

En marzo de 2023 todos los grupos políticos apoyaban esta propuesta que pretendía reconocer su existencia y su vulnerabilidad, así como las medidas de apoyo necesarias al tratarse de un colectivo con mayor riesgo de pobreza.

La portavoz de Madres Solteras por Elección en La Rioja, Emma Clemente, denunciaba en nuestros micrófonos que la ley está parada y sin su desarrollo la desigualdad aumenta cada día.

En La Rioja el número de familias monoparentales, según la asociación, asciende a 13.000. Preguntan por qué una ley aprobada sigue sin aplicarse tres años después y luchan para que sus hijos tengan las mismas oportunidades.