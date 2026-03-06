NYX, el equipo de baloncesto 3x3 que pone Vitoria en la órbita

Después de la medalla de plata lograda por la selección española femenina en los juegos olímpicos de París 2025, el crecimiento del baloncesto 3x3 es un hecho. Una variante del deporte de la canasta más dinámica, trepidante y que consigue enganchar.

Después de toda una vida dedicada al baloncesto 5x5, con grandes éxitos como el ascenso a la Liga Femenina que logró el club Araski en 2005, algunas integrantes de aquel inolvidable equipo, Yoar Zamora o Arrate Agirre, junto con Lierni Aguado y dirigidas por el entrenador Manu Férnández, compiten en la liga nacional como única formación alavesa y vasca con el nombre NYX, la diosa primordial de la noche en la mitología griega. Un proyecto que aúna el amor por el baloncesto y los valores que estas jugadoras encarnan: sacrificio, disciplina y trabajo.

La competición se divide en “paradas” que se distribuyen en diferentes puntos de l geografía, como Madrid o Valencia, donde el arraigo de este deporte es mayor.

Entre los objetivos que se plantean desde NYX, la celebración de una parada en Vitoria y establecer una estructura más sólida para que chicos y chicas se sumen a esta fiebre del baloncesto 3x3.