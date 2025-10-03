Vitoria-Gasteiz tendrá "la mayor acogida internacional de su historia" con la Cumbre Global de Gobierno Abierto

La alcaldesa ha señalado que "buena parte del mundo va a dirigir su mirada a Vitoria", que contará con la presencia de más de 2.000 personas venidos de 70 países de todo el mundo, dentro de un evento que desarrollará actividades por "todos los rincones de la ciudad" con el Palacio de Congresos Europa como epicentro del mismo.

Por este motivo, habrá importantes afecciones a la ciudadanía. Consulta aquí las Alteraciones en el tráfico por la IX Cumbre Global Alianza para el Gobierno Abierto

La alcaldesa de Vitoria-Gasteiz, Maider Etxebarria, ha resaltado el "impacto positivo a todos los niveles" que tendrá el evento en la ciudad, con los hoteles "prácticamente al 100%" de ocupación y la "satisfacción del sector hostelero".

El rey Felipe VI presidirá el 9 de octubre la clausura de la Cumbre Global de la Alianza de Gobierno Abierto

Esta cumbre, impulsada en 2011 por el expresidente de EE.UU. Barack Obama y que actualmente está presidida por España. Forman parte de la misma 75 países y más de 150 gobiernos locales.

Serán 16 sesiones de alto nivel y 40 temáticas en las cuales se tratarán temas como la rendición de cuentas, la participación ciudadana, la transparencia, la libertad de prensa, y la transición climática, entre otras.

Además, el Gobierno español presentará en esta cumbre el quinto plan de gobierno abierto, con medidas concretas en este campo.